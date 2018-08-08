1964’te Kaybolan İki İngiliz!

Politis gazetesi bir süredir yayımladığı “Cezalandırılmamış Suçlar” dosyasında bugün, 1964 yılında kaybolan iki İngiliz yetkiliyle ilgili konuya yer verdi.



Politis gazetesi “Kuyular Yabancıları Da Gizliyor” başlığıyla verdiği haberinde, “Kıbrıs trajedisinde ortadan kaybolanlar listesinde” Kıbrıslılar, Türkler ve Yunanlılar dışında, BM’de görevli İngiliz binbaşı Ted Macey ve şoförü onbaşı Leonard Platt’ın da de yer aldığını yazdı.



Bu kişilerin en son 7 Haziran 1964 tarihinde Mehmetçik’teki Kıbrıs Türk kışlasında canlı olarak görüldüğünü kaydeden gazete, Macey’in, BM’nin irtibat subayı olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr Fazıl Küçük ile çalıştığı bilgisini verdi.



Macey’in Kıbrıslı Türklere askeri açıdan bazı yardımlarda bulunduğuna dair iddiaların yer aldığı eskiden yayınlanmış çeşitli haberlere yer veren gazete, Macey ve şoförünün kayıp olmasıyla ilgili çeşitli dillerde basında çıkan haberleri de aktardı.



Haberlerde yazılanlara göre, aşırı görüşlere sahip Kıbrıslı Rumlarca kaçırıldığı sanılan Macey’in bulunması konusunda kendilerine izin verilmediği yönündeki İngiliz makamlarının eleştirilerine de yer verildi.



Macey ve Platt’ın, Kıbrıslı Rum bir polis memuru ve kardeşleri tarafından öldürüldüğü ve cesetlerinin bir kuyuya atıldığı yönünde Kıbrıs Türk basınında 2014’te yer alan haberlere de değinildi.



Gazete, 1972 yılında UNFICYP’in bir raporunda “Agios Theodoros” kıyısında bulunan 2 cesedin, 2 İngiliz’e ait olduğunun düşünüldüğünü belirterek, o zamandan beri 2 İngiliz’in akıbetine ilişkin bilinen başka bir unsur olmadığını yazdı.



