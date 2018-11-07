1964 Doğumlulara Sivil Savunma Çağrısı Yapıldı

Lefkoşa, 7 Kasım 18 (.): Rum Sivil Savunma Teşkilatı, Güney Kıbrıs sınırları içerisinde yaşayan 1964 doğumlu bütün erkeklere, iki yıllık hizmet için teşkilata kayıt ve katılım çağrısı yaptı.

Fileleftheros’un haberine göre teşkilat, 1964 doğumlulara çağrıyı, yükümlülük yaşını artıran Bakanlar Kurulu’nun “Sivil Savunma (Genel) Yenilenme 1997 Yasası ve İçişleri Bakanlığı’nın ilgili bilgilendirmesi” üzerine yaptı.

Kayıt ve katılımların, yükümlülerin ikamet yerine göre teşkilatın bölge müdürlük veya ofislerinde yapılacağı da kaydedildi.

(ŞA/GÜL)