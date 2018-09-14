1964 Dillirga Kayıpları İçin Kazı Yapılması Bekleniyor

Dillirga bölgesinde 1974’te kaybolanların bulunması için kazı çalışmalarının yapılmasının beklendiği bildirildi.



Filelefheros gazetesi 1964 yılında Dillirga bölgesinde Türk bombardımanı neticesinde hayatlarını kaybedenlerin bulunmasının beklendiğini yazdı.



Bombalardan büyük zarar gördüğü için çoğu tanınmaz vaziyete gelmiş bu kişilerin toplu mezarlara gömüldüğünü belirten gazete, bu kişiler arasında olaylar sırasında Paşiammo bölgesinde oluşturulan hastanede tedavi gören insanların da bulunduğunu kaydetti.



Konunun, Türk bombardımanları sırasında hayatlarını kaybedenler için düzenlenen anma töreninde yeniden gündeme geldiğini bildiren gazete, kayıp yakınlarının, kayıpların bulunması taleplerini dile getirdiklerini, hatta bu yönde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mektup gönderdiklerini belirtti.



Habere göre, Rum Başkanlığı İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu, bahse konu kayıp yakınlarının, hastanenin olduğu bölgede kazı yapılmasını istediklerini belirtti.



Bilgilere göre, bölgede 13-15 kişinin olabileceğini söyleyen Fotiu, zamanında, çok az kişinin bölgede yakınlarının kalıntıları aldığını ifade etti.



Kendilerinin, yetkili tüm makamlara, polise, Rum Milli Muhafız Ordusu’na ve Sağlık Bakanlığı’na bilgilerin aranıp bulunması, akabinde, Rum Bakanlar Kurulu’na bölgede kazıların yapılmasına yönelik öneride bulunabilmesi için mektuplar gönderdiklerini belirten Fotiu, konuyla ilgili o dönemde çıkan haberlerden ve bazı bilgilerden bahsetti.



Fotiu, Baf’ta “Ktima” (Kasaba) ve “Polemi” (Polem) köylerinde de 1963-64 döneminde hayatları kaybedenlerin toplu mezarları olabileceğine dair bilgilerin olduğunu söyledi.



Bunun, bombalamalar sırasında hastanedekilerle ya da başka durumlarla ilgili olabileceğinden söz eden Fotiu, bu günlerde bilgilerin toplanması yönünde çaba gösterileceğini, ardından da gerekli eylemlerde bulunulacağını belirtti.



