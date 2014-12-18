19 Aralık 2014 Cuma Gündemi

Tatlısu Belediyesi’nin yeni binası Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Meclis Başkanı Sibel Siber’in de katılacağı törenle hizmete açılacak (10.00)

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, Gazimağusa Planlama İnşaat Dairesi ve Karayolları Dairesini ziyaret edecek (13.00)

Meclis Başkanı Sibel Siber, TAK heyetini kabul edecek (13.30)

Meclis Başkanı Sibel Siber, GAÜ Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerini kabul edecek (14.30)

Siber, Buca İşadamları Derneği (BESİAD) heyetini kabul (16.00)

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Mağusa’da Joney Rockets adlı restoranın açılışına katılacak (16.30)

Peyzaj Mimarları Odası, KTMMOB konferans salonu’nda panel düzenleyecek (17.30).

Dağyolu Spor Kulübü Dağyolu’nda şehitleri anma gecesi düzenleyecek (18.00)

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