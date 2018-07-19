“12.Parsel” Filmi Arpalık Köyünde Gösterildi!



“Ayios Sozomenos” (Arpalık) köyünde iki toplumlu etkinlik düzenlendiği ve Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in de katıldığı etkinlikte,Kiriakos Tofaridis’in “12. Parsel” adlı filminin gösterildiği bildirildi.

Politis gazetesi, etkinliğe çok sayıda “Potamia” (Dereliköy) sakini Kıbrıslı Türk ve Rum’un katıldığını; ayrıca civar köylerden de birçok kişinin etkinliğe davet edildiğini yazdı.

Haberde, etkinliğin amacının bölge sakinlerini ve özellikle de gençlerini yeniden bir araya getirmek olduğu ve Arpalık köyünde şu anda 6-7 Kıbrıslı Türk ailenin, Rumlarla birlikte yaşadığı kaydedildi.

