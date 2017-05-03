11’inci Parseldeki Sondaj İçin Çalışmalar Sürüyor

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 11’inci parselde gerçekleştirilmesi planlanan sondaj için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Lefkoşa, 3 Mayıs 17 : Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 11’inci parselde gerçekleştirilmesi planlanan sondaj için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Politis gazetesi, Total’in 11’inci parseldeki sondaj çalışmaları izinlerinin zamanında onaylanması ve sondajın temmuzun ilk 15 günü içinde gecikmeden başlaması amacıyla devlet daireleri ile şirket arasında tam bir koordinasyonun olması için Rum yetkili bakanlıklarda çalışmaların son sürat devam ettiğini yazdı.

Dün Çevre Bakanlığı’nda yetkili dairelerin katılımıyla, Total’in sunduğu çevresel etki değerlendirme çalışmasının incelendiği ilk toplantının gerçekleştirildiğini kaydeden gazete, ardından Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis başkanlığında Enerji, Çevre ve Çalışma Bakanlıkları yetkililerinin hazır bulunduğu bir toplantı yapılarak, şirketin zamanında alması gerektiği tüm izinlerle ilgili konuların görüşüldüğünü belirtti.

ANASTASİADİS: “ERTELEME SÖZ KONUSU DEĞİL”

Gazetenin bir başka haberine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin ilerlemesi ya da Cenevre’de yeni bir konferans gerçekleştirilmesi için enerji planlarının ve 11’inci parseldeki sondajın ertelenmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Yeni bir Cenevre durumunda sözde “MEB” içerisindeki çalışmaların durdurulması olanağının bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Anastasiadis, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarının ertelenmesiyle yeni bir Cenevre’yi görüşmem söz konusu değildir” diyerek, bunun tartışma konusu olmadığını ve bunu herkesin bildiğini söyledi.

Anastasiadis (konunun) müzakereler masasına konmadığını da söyledi.

SİNİRLİOĞLU’DAN BM’YE MEKTUP

Gazete haberinde, Yunan internet sayfasında çıkan bir habere göre, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu’nun BM’ye bir mektup göndererek gerek Lefkoşa Rum kesimi, gerekse 6’ncı parselin ihalesini kazanan iki şirketi (ENI-Total) “casus belli (savaş nedeni)” ile tehdit ettiğini ileri sürdü.

Sinirlioğlu’nun 6’ncı parselin bir kısmının Türk kıta sahanlığı içerisinde bulunduğunu söylediğini de aktaran gazete, benzer açıklamaların Türk Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı bir açıklamayla da dile getirilmiş olduğunu anımsattı.

“ANKARA GRİ BÖLGE İSTİYOR”İDDİASI

Öte yandan Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Ankara’nın, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nin gri bölge olmasını istediğini iddia etti.

Fileleftheros gazetesine göre katıldığı bir etkinlikte konuşan Şilluris, “Türk gemisi Barbaros’un, gerek tacizde bulunmak, gerekse (hidrokarbon) çıkarma yönünde niyetlerinin olduğu görüntüsü vermek için” bir kez daha Güney Kıbrıs’ın kara sularında bulunduğunu savundu.

Ankara’nın hedefinin, konuyu müzakere masasına koyma ve Kıbrıs sorununun çözümüne kadar moratoryum isteme amacıyla sözde “MEB”in gri bölge olmasını sağlamak olduğunu iddia eden Şilluris, çözüm konusuna da değinerek, bunun yüzde yüz Türkiye’ye bağlı olduğunu ileri sürdü.

(HC/GÜL)