11 Adet Yasadışı Baraj

Güney Kıbrıs’ta yasadışı yollarla oluşturup kullanılan 11 adet baraj tespit edildiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Sular İdaresi’nin araştırmasına göre dere yataklarında gerçek ve tüzel kişilerin gerekli izinleri almadan barajlar oluşturduğunun tespit edildiğini yazdı.

Gazete söz konusu yasadı barajların binlerce dönümlük ekilmiş arazi ve golf sahalarının sulanmasında kullanıldığını aktardı.

Habere göre söz konusu ihlalleri yapanlar arasında bazı metropolitlikler, manastırlar ve şirketler bulunuyor.