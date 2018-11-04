10’uncu Parselle İlgili Haberler

ELLİNAS: “UMUT BÜYÜK”



Lefkoşa, 4 Kasım 18 (.): Rum Devlet Hidrokarbon Şirketi (KRETİK) Eski Başkanı Haralambos Ellinas, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 10’uncu parselle ilgili umutların büyük olduğunu söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre Ellinas, dün, “SuperSport FM” kanalına yaptığı açıklamada, umutlar büyük olsa da herkesin beklemesi gerektiğini ve sondaj modelinin, “Zohr” parselindeki sondaj çalışmasının benzeri olacağını kaydetti.

Açıklamasında, “ExxonMobil” şirketinin sondaj gemisinin imkanlarını öven Ellinas, Türkiye’nin 10’uncu parseldeki çalışmalara müdahale etmeyeceğini belirtti.

Haberde, Rum Yönetimi’nin dün, 10 Kasım-25 Şubat tarihleri arasında, ExxonMobil-Qatar Petroleum konsorsiyumu tarafından 10’uncu parselde yapılacak sondaj çalışmalarıyla ilgili ilan ettiği NAVTEX de aktarıldı.

TRISTAN ASPRAY: “EĞER 10’UNCU PARSEL ZENGİNSE SIVILAŞTIRMA TERMİNALİ”

Öte yandan Kathimerini gazetesi de, ExxonMobil şirketinin Yunanistan, Rusya ve Ηazar bölgelerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Tristan Aspray’in, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 10’uncu parselden çıkacak doğal gazın yeterli olması halinde, Güney Kıbrıs’a doğal gaz sıvılaştırma terminali inşa etmeye hazır olduklarını açıkladığını yazdı.

Habere göre Aspray, “Zohr” ve “Kalipso” hedeflerindeki sondajların, 10’uncu parselle ilgili umut verdiğini kaydederken, doğal gaz sıvılaştırma terminalinin, Güney Kıbrıs ekonomisine büyük fayda sağlayacağını söyledi.

(GE/GÜL)