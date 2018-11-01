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“10’uncu Parseldeki Hazırlık Tatbikatları Tamamlandı”

Lefkoşa, 1 Kasım 18 : ExxonMobil-Qatar Petroleum’un, tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 10’uncu parselde gerçekleştireceği iki sondajdan ilkinin başlaması ve sondaj platformunun buraya gelişi öncesindeki son adım olan ve şirketler grubunun sondaj programının öngördüğü “Kıbrıs” içindeki ve dışındaki tüm hazırlık tatbikatlarının dün tamamlandığı haber verildi.

“10’uncu Parseldeki Hazırlık Tatbikatları Tamamlandı”

Lefkoşa, 1 Kasım 18 : ExxonMobil-Qatar Petroleum’un, tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 10’uncu parselde gerçekleştireceği iki sondajdan ilkinin başlaması ve sondaj platformunun buraya gelişi öncesindeki son adım olan ve şirketler grubunun sondaj programının öngördüğü “Kıbrıs” içindeki ve dışındaki tüm hazırlık tatbikatlarının dün tamamlandığı haber verildi.

01 Kasım 2018 Perşembe 10:08
“10’uncu Parseldeki Hazırlık Tatbikatları Tamamlandı”

Lefkoşa, 1 Kasım 18 : ExxonMobil-Qatar Petroleum’un, tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 10’uncu parselde gerçekleştireceği iki sondajdan ilkinin başlaması ve sondaj platformunun buraya gelişi öncesindeki son adım olan ve şirketler grubunun sondaj programının öngördüğü “Kıbrıs” içindeki ve dışındaki tüm hazırlık tatbikatlarının dün tamamlandığı haber verildi.

 

Fileleftheros yukarıdaki başlıkla ve “topladığı bilgilere” dayanarak yayımladığı haberinde, bunların güvenlik konuları ile sondaj platformu, personel ve çevrenin korunması ve kazalarla baş edilmesiyle alakalı olan, çeşitli senaryolara sahip tatbikatlar olduğunu yazdı.

 

Tatbikatlara neredeyse sondajda kullanılacak bütün araçlar ile çeşitli hizmetleri üstlenmiş taşeronların da katıldığını kaydeden gazete, öte yandan Güney Kıbrıs’ta ve “Zigi” (Terazi)-Limasol bölgesinde, açık denizde çok şiddetli rüzgâr ve dalgaların olduğu koşullarda, sondaj esnasındaki olası yakıt veya kimyasal madde sızıntısına derhal tepki verilmesi ve müdahale planının uygulanması için, özel bir gemi ve buna eşlik eden gemiyle tatbikatlar yapıldığını belirtti.

 

Acil durumlara müdahale edilmesiyle ilgili benzer tatbikatların, özel deniz destek gemileri tarafından yapıldığını da kaydeden gazete, bunların günlerdir Güney Kıbrıs’ta bulunduklarını ve sondaj platformuna montajının yapılması ve ilk sondaja başlaması sırasında hizmet etmek ve ikmal yapmak için, hazırlıklarına başladıklarına işaret etti.

 

Geçtiğimiz Salı günü sondaj platformunda yapılan tatbikatların tamamlandığını da yazan gazete, sondaj platformunun, personelin gerçeğe mümkün olan en yakın şartlarda tatbikat yapması için, açık denize çıktığını ekledi.

 

FATİH GEMİSİNİN YOLA ÇIKIŞI

 

Öte yandan “Alanya-1” hedefine ulaşmak için Antalya’dan yola çıkan Fatih sondaj gemisinin ise rotasına sorunlarla başladığının görüldüğünü yazan gazete, geminin iki kez durması gerektiğini öne sürdü.

 

Ekipman temini sürecinde de sorunlar çıktığının görüldüğünü öne süren gazete, bunun sonucunda gemiye eşlik etmekte olan iki denizaşırı Norveç destek gemisinden birinin, başlangıçta yüklenmeyen ek ekipman için Antalya’ya geri döndüğünü ileri sürdü.

 

Bu arada gazete, “Barbaros Hayreddin Paşa” gemisinin ise, tek yanlı olarak ilan edilen Rum MEB’indeki 4 numaralı parselin sınırlarının kuzeyinde hareket halinde olduğunu iddialarına ekledi.

 

Gazete “İzlenim Yaratma Oyunları- Türkiye Savunma Bakanı Kıbrıs ve Ege’de Geri Çekilme Yok Mesajı Veriyor- Özersay: Fatih Gemisi Müzakereler Başlarsa Araştırmalarına Ara Vermeyecek” başlıklı haberinde ise, Ankara ile KKTC’nin dün “iki tablo üzerinde hareketlerde bulunduğu” yorumu yaptı.

 

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, geçtiğimiz günlerdekine benzer tempoda uyarılarda bulunarak, Türkiye’nin Akdeniz’de geri çekilmesinin, aynı zamanda Ege, Kıbrıs ve bölgedeki haklarından vazgeçmesinin söz konusu olmadığını söylediğini yazan gazete, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın ise Fatih sondaj gemisinin, müzakerelerin yeniden başlaması durumunda araştırmalarına ara vermeyeceğine ilişkin sözlerini öne çıkardı.

 

“Fatih İçin Bayram Ediyorlar” ara başlıklı haberinde, Türk basının tamamının, Fatih sondaj gemisinin Türk kıyılarına çıkışını manşetlerden duyurduğunu belirten gazete, “Akdeniz’de Oyun Değişiyor” ara başlıklı haberinde ise, Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirketi başkanının “Doğu Akdeniz’deki sondaj Türkiye için deniz araştırmaları konusundaki oyunu değiştiriyor” şeklindeki açıklamasına yer verdi.

 

TPAO Başkanı ile Türkiye Savunma Bakanı’nın açıklamaları Haravgi’de “Sondaj Doğu Akdeniz’deki Oyunu Değiştiriyor- Türkiye’nin Geri Çekilmesi Söz Konusu Değil” başlıklarıyla yer alırken, Alithia gazetesi ise “Vira, Allah Büyüktür” başlıklı haberinde, dünkü Türk basınının neredeyse tümünün, Fatih gemisinin Doğu Akdeniz’deki ilk sondajının başlamasıyla ilgili törene, başlıkların çoğunda “Vira Bismillah” ifadesinin öne çıktığı, gösterişli başlıklarla yer verdiklerine dikkat çekti.

 

Gazete, haberinde Türkiye Savunma Bakanının açıklamasına da yer ayırdı.

 

(İY/ŞEB)                      

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