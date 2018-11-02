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10’uncu Parsel İçin Sondaj Gemisi “stena Icemax” 12 Kasım’da Geliyor

Lefkoşa, 2 Kasım 18 : ExxonMobil-Qatar Petroleum konsorsiyumu adına, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki, 10’uncu parseldeki sondaj çalışmalarını yürütecek olan “Stena IceMax” sondaj gemisinin, 12 Kasım’da, Limasol Limanı’na gelmesi bekleniyor. 

10’uncu Parsel İçin Sondaj Gemisi “stena Icemax” 12 Kasım’da Geliyor

Lefkoşa, 2 Kasım 18 : ExxonMobil-Qatar Petroleum konsorsiyumu adına, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki, 10’uncu parseldeki sondaj çalışmalarını yürütecek olan “Stena IceMax” sondaj gemisinin, 12 Kasım’da, Limasol Limanı’na gelmesi bekleniyor. 

02 Kasım 2018 Cuma 10:38
10’uncu Parsel İçin Sondaj Gemisi “stena Icemax” 12 Kasım’da Geliyor
Lefkoşa, 2 Kasım 18 : ExxonMobil-Qatar Petroleum konsorsiyumu adına, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki, 10’uncu parseldeki sondaj çalışmalarını yürütecek olan “Stena IceMax” sondaj gemisinin, 12 Kasım’da, Limasol Limanı’na gelmesi bekleniyor. 
Fileleftheros gazetesi “10’uncu Parsel İçin Sondaj Gemisi 12 Kasım’da Geliyor” başlıklı haberinde, ExxonMobil-Qatar Petroleum konsorsiyumunun, iki sondajından ilkini 15 Kasım’dan itibaren gerçekleştirmeye başlayacak olan “Stena IceMax” sondaj gemisinin, 12 Kasım Pazartesi günü öğleden sonra Limasol Limanı’na gelmesinin beklendiğini yazdı. 
228 metre uzunluğundaki sondaj gemisinin, gelişmiş teknik olanaklarla birlikte en üst yüzen  sondaj gemilerinden biri olduğuna dikkati çeken gazete, İngiliz bandıralı sondaj gemisinin, Limasol Limanı’na geleceğini, ilk önce ikmal yapacağını, sondaja katılacak personelin bir çoğunun da buradan bineceğini belirtti. 
Gazete, sondaj gemisinin, çağdaş donanıma sahip olmasının ötesinde, sondajlar konusunda uzmanlaşmış olduğunu da yazdı.
ExxonMobil’in, sondaj gemisinin bağlı olduğu şirketle çeşitli ülkelerde çalıştığını anımsatan gazete, ancak bu gemiyle ilk kez sondaj gerçekleştireceğini belirtti. 
Habere göre Stena IceMax’ın ikinci sondajı ise, Yunan Energean şirketi adına,  ileriki aylarda İsrail MEB’i içerisindeki “Karis” yatağında gerçekleştirilecek. 
Öte yandan Alithia gazetesi ExxonMobil şirketinin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı olarak ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki 10’uncu parseldeki sondaj çalışmalarına ilişkin hazırlıkların son aşamada olduğunu yazdı. 
Gazete, destek hizmetleri sunacak olan 4 geminin, bir haftadan beridir Limasol Limanı’nda bulunduğunu belirtti. 
LAKKOTRİPİS 
Haravgi gazetesine göre Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, hidrokarbon şirketlerinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 7’inci parselle ilgili önerilerini, Kasım ayı içerisinde sunmalarının beklendiğini ifade etti. 
Rum Meclisi Maliye Komitesi toplantısında, Bakanlığına bağlı bütçeyi sunarken  açıklamalarda bulunan Lakkotripis, Bakanlığının, enerji konusundaki 4 önceliğinden söz etti. 
Lakkotripis, bunları, ExxonMobil’in yaklaşan sondajları, “Afrodit” yatağından ticari açıdan faydalanma,  “MEB” içerisindeki ve özellikle 7’inci parseldeki faaliyetlerin genişletilmesi ve doğalgazın  tedarik edilmesi ve alt yapıları için Rum Devlet Doğalgaz İşletmesi\'nin (DEFA) ilan ettiği süreç, şeklinde sırladı. 

(FK/ÖK)    
           
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