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10 dönümlük arazide hint keneviri

10 dönümlük arazide hint keneviri

26 Ekim 2018 Cuma 12:22
10 dönümlük arazide hint keneviri

Limasol’a bağlı Pelendri köyünde, 10 dönümlük arazi içerisine ekili olan hintkeneviri fidesi tespit edildiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Narkotik Şube polislerinin, Limasol’a bağlı Pelendri bölgesinde, “Dromoloksia” (Mormenekşe) sakini 32 yaşındaki kişiye ait 10 dönümlük arazide, büyük miktarda hintkeneviri ve hintkeneviri fidesi tespit ettiğini yazdılar.

Gazete, arazi sahibi söz konusu 32 yaşındaki kişinin, endüstriyel kenevir üretme iznine sahip olduğunu ancak yasa dışı olarak uyuşturucu ürettiği ve bunları başka kişilere dağıttığı şeklindeki bilgilerin ardından takibe alındığını belirtti.

Habere göre, polis, 32 yaşındaki kişinin evinde ve arazisinde yaptığı aramada 120 hintkeneviri fidesinin (THC) yanı sıra 100 kilo hintkeneviri tespit etti.

Polis, ayrıca 32 yaşındaki kişinin yanında çalışan 36 yaşındaki bir kişiyi de tutukladı.

Gazete bu olayla ilgili olarak, hakkında bitkileri ilaçlamak için yurt dışından geldiğine dair bir tanığın olduğu da belirtilen, Kıbrıslı Türk olan 3’üncü bir şahsın da arandığını savundu.

Politis gazetesi polis tarafından aranmakta olan Kıbrıslı Türk’ün 47 yaşında olduğunu ileri sürdü.

Gazete Kıbrıslı Türk’ün, bilinmeyen kimyasal maddelerle THC yasaklı maddenin artmasına yardımcı olduğunu savundu.

TIBBİ HİNTKENEVİRİNE İLİŞKİN YASA TASARISI
Bu arada Alithia gazetesi, Rum Meclisi Sağlık Komitesi’nde dün, tıbbi hintkeneviri üretimine ilişkin yasa tasarısının madde madde görüşülmesinin tamamlandığını yazdı.

Gazete, Rum Meclisi Sağlık Komitesi üyelerinin, daha önce olduğu gibi dünkü toplantı çerçevesinde de konuyla alakalı endişelerini ve çekincelerini dile getirdiğini belirtti.

Gazete, konu üzerindeki görüşlerin ortaya konulması ve onaylanmak üzere meclise gönderilmesi amacıyla, yasa tasarısının, iki hafta içerisinde yeniden ele alınacağını yazdı.
 

Son Güncelleme: 26.10.2018 15:55
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