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1 Kilometrelik Kanalizasyon Borusu Kayıp

Baf’ta kanalizasyon çalışmaları için döşendiği sanılan 920 metre uzunluğunda, bin 200 mm yarıçapındaki borunun kayıp olduğu belirtildi.

1 Kilometrelik Kanalizasyon Borusu Kayıp

Baf’ta kanalizasyon çalışmaları için döşendiği sanılan 920 metre uzunluğunda, bin 200 mm yarıçapındaki borunun kayıp olduğu belirtildi.

10 Aralık 2014 Çarşamba 11:15
1 Kilometrelik Kanalizasyon Borusu Kayıp
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 Baf’ta kanalizasyon çalışmaları için döşendiği sanılan 920 metre uzunluğunda, bin 200 mm yarı çapındaki borunun kayıp olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “1 Km’lik Boru Kayıp” başlıklı haberinde, Baf’taki Kral Mezarlıkları caddesinde yürütülen yol genişletilmesi çalışmaları çerçevesinde, bu çalışmaları yürüten şirketin, 2002-2003 yılında döşenmesi söz konusu olan 1 Km uzunluğundaki boruyu, yeni çalışmayı bağlamak için tespit etmeye çalıştığını ancak boruyu bulamadığını yazdı.

Gazete söz konusu borunun bulunmamasının, ödeme olmaksızın borunun nasıl döşendiği veya yerleştirilmeden nasıl ödendiği şeklindeki soruları gündeme getirdiğini, durumun ise ileriki günlerde açıklığa kavuşturulacağını belirtti.

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