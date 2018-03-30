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   ZUHAL OLCAY VE BURAK SERGEN’E KIBRIS HALKI YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

   ZUHAL OLCAY VE BURAK SERGEN’E KIBRIS HALKI YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

30 Mart 2018 Cuma 13:31
   ZUHAL OLCAY VE BURAK SERGEN’E KIBRIS HALKI YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
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           ZUHAL OLCAY VE BURAK SERGEN’E KIBRIS HALKI YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk bölümü tarafından bu yıl 5.’si gerçekleştirilen, ASEL Group işbirliğinde; Citroen, TeknoGold ve Mitsubishi ana sponsorluğunda ki GAÜ 5. Tiyatro Günleri kapsamında gerçekleşen; ünlü oyuncular, Burak Sergen ve Zuhal Olcay’ın sahnelediği, “Aşk Halleri” tiyatro gösterisi, yoğun katılım ile gerçekleşti.

GAÜ tarafından bu yıl 5’.si düzenlenen, Citroen, TeknoGold ve Mitsubishi Ana Sponsorluğunda ki Tiyatro günlerinin Konaklama Sponsorluğunu, Le Chateau Lambousa Hotel, İletişim Sponsorluğunu Telsim, Bronz Sponsorluğu Berberoğlu Kitapevi, Medya Sponsorluğunu ise, Energy Türk Fm üstleniyor.

GAÜ Spectrum sahnesinde yer alan“Aşk Halleri” oyununa, Başbakan Tufan Erhurman, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün yanında, GAÜ Akademik ve idari kadrosu, öğrenciler ve Kıbrıs halkı katılım gösterdi.

Tiyatro’nun Ustaları GAÜ 5’inci Tiyatro Günlerinde Sizleri Bekliyor

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, 20 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan GAÜ 5’inci Tiyatro Günleri’nin, “Ustalar” başlığı altında gerçekleşeceği belirtilirken, tiyatro günleri kapsamında, 30 Mart Perşembe; Bir Zamanlar Gazinoda, 2 Nisan Pazartesi; Benim Adım Feuerbach, 3 Nisan Salı; Sanat ve 4 Nisan Çarşamba günü ise Beyaz adlı oyunun sahne alacağı bildirildi.

Dünyaca ünlü oyunların sahne alacağı GAÜ 5’inci Tiyatro Günleri kapsamında sahnelenecek oyunları için biletlerin; Lefkoşa Kasap Döner’den, GAÜ PitStop, Berberoğlu Kitapevi ve Akpınar Pastahaneleri’nden temin edilebileceği belirtilerek, konuyla ilgili detaylı bilginin 0(392) 650 2000 dahili 1165 numaralı telefon ile www.gau.edu.tr adresi ve gaupr@gau.edu.tr adresinden alınabileceği belirtildi. Ayrıca bilet fiyatlarının; öğrenci 10TL tam ise 25 TL olduğu ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Aşk HalleriBurak SergenZuhal Olcay
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