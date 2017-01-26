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26 Ocak 2017 Perşembe 08:18

Zübeyir Ağaoğlu Deniz Plaza’da

Zübeyir Ağaoğlu Deniz Plaza'da
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Zübeyir Ağaoğlu Deniz Plaza’da

Ayni zamanda ekonomist ve iş insanı olan yazar Zübeyir Ağaoğlu, Deniz Plaza İmza ve Söyleşi Günleri’nin konuğu olacak.

Deniz Plaza Lefkoşa’da 28 Ocak 2017, Cumartesi günü gerçekleşecek olan imza ve söyleşi gününde yazar Ağaoğlu, “Anılarım – 1” adlı kitabının tanıtımını yapıp, okurları ile söyleşilerde bulunacak.

Zübeyir Ağaoğlu, saat 14:00’de başlayacak olan imza ve söyleşi gününde arzu eden okuruna kitabını da imzalayacak. Deniz Plaza İmza ve Söyleşi Günü saat 17:00’ye kadar devam edecek.

Zübeyir Ağaoğlu Kimdir?

Türkiye’nin Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun olan ekonomist Zübeyir Ağaoğlu, İngiltere’nin Oxford Üniversitesi’nde masterlik yaptı.

ETİ Müdür Muavini ve Tieglade narenciye ihracatçısı Londra üslü bir şirkette müdürlük görevini de yaptı.

Bir dönem köşe yazarlığı da yapan Zübeyir Ağaoğlu, 233 sayfadan oluşan “Anılarım 1” adlı kitabını 2016 yılında yayınladı.

 
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Önlem Alınmalı

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