MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI ZORLU TÖRE HASTANEYE KALDIRILDI
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, bu sabah rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Töre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
TAK muhabirinin Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı’dan aldığı bilgiye göre, Töre, güneş çarpması ön teşhisiyle gözetim altında tutuluyor.
Dizdarlı, Töre’nin durumunun iyi olduğunu, şikayetinin giderilmesi için gerekli tetkiklerin yapılacağını söyledi.