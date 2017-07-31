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31 Temmuz 2017 Pazartesi 07:12

Zorla evine götürüp 32 yaşındaki kadına tecavüz etti

Zorla evine götürüp 32 yaşındaki kadına tecavüz etti
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  Zorla evine götürüp 32 yaşındaki kadına tecavüz etti

Dikmen’de H.İ. isimli şahıs, zorla evine götürdüğü 32 yaşındaki kadına tecavüz etti ve kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Dikmen’de sakin H.İ. isimli kişinin, zorla evine götürdüğü 32 yaşındaki bir kadının, boğazını sıkıp tecavüz etti. H.İ isimli şahıs, olay sonrası kayıplara karıştı.

Dün öğle saatlerinde, yaşadığı kötü olayın ardından Boğaz Polis Karakolu’na giden mağdur kadın şikâyette bulundu.Mağdur kadın, polis tarafından doktor kontrolüne götürülürken polis, her yerde H.İ. isimli şahsı arıyor.

 

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