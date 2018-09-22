banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97988
ALTIN
242.624
DOLAR
6.2610
STERLİN
8.2352
EURO
7.3524
Ercan'da yine uyuşturucu
ERCAN'DA YİNE UYUŞTURUCU
Polisten sahte dolar uyarısı
POLİSTEN SAHTE DOLAR UYARISI
Girne’de bir garip kavga olayı
GİRNE'DE BİR GARİP KAVGA OLAYI
Sanal bet soruşturması sürüyor
SANAL BET SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
banner282
Flaş Haber
Polisten sahte dolar uyarısı
Kapat

Zorba Balesi Girne\'de Sahnelendi... Cumhurbaşkanı Akıncı, 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin Açılışına Katıldı

Lefkoşa, 22 Eylül 18 (.):Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin açılışında sahnelenen Zorba Balesi’ni izledi. 

Zorba Balesi Girne\'de Sahnelendi... Cumhurbaşkanı Akıncı, 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin Açılışına Katıldı

Lefkoşa, 22 Eylül 18 (.):Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin açılışında sahnelenen Zorba Balesi’ni izledi. 

22 Eylül 2018 Cumartesi 07:34
Zorba Balesi Girne\'de Sahnelendi... Cumhurbaşkanı Akıncı, 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin Açılışına Katıldı
Lefkoşa, 22 Eylül 18 (.):Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin açılışında sahnelenen Zorba Balesi’ni izledi. 
Girne Amfi Tiyatro’da dün akşam yapılan açılışta, Zorba Balesi, Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin yorumuyla sahnelendi. 
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı’nın da destek verdiği 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin açılışında sahnelenen Zorba Balesi, Nikos Kazancakis’in romanı “Zorba The Greek”, Mikis Thedorakis’ in müzikleri ve Lorca Massine’nin koreografisinde hayat buldu. 2 perdeden oluşan Zorba Balesi, beğeni topladı ve ayakta alkışlandı. 
Zorba Balesi’ni izlemeye gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Akıncı ile fotoğraf da çektirdi. 
Festival, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın, 30 Eylül’de Salamis Antik Tiyatro’da, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde ve Solo Resital olarak vereceği konser ile devam edecek. 
(TUĞ/HÖ)         FOTOĞRAFLI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa’da huzur operasyonu
Lefkoşa’da huzur operasyonu
Kızılay’ın Kan Bağışçısı Kazanım Destek Programı Ülkenin 20 Bin Ünite İhtiyacının Yarısını Karşılıyor
Kızılay’ın Kan Bağışçısı Kazanım Destek Programı Ülkenin 20 Bin Ünite İhtiyacının Yarısını Karşılıyor
Ziraat Mühendisleri Odası Uyardı... “'Çipura Balığı’ Konusunda Tüketici Yanıltılıyor”
Ziraat Mühendisleri Odası Uyardı... “'Çipura Balığı’ Konusunda Tüketici Yanıltılıyor”
Özersay, Tutuklu Mısırlı Balıkçıların Durumuna İlişkin Bilgi Aldı
Özersay, Tutuklu Mısırlı Balıkçıların Durumuna İlişkin Bilgi Aldı
KKTC Karasularına Kanunsuz Giriş Yapan 5 Şahıs Tutuklandı
KKTC Karasularına Kanunsuz Giriş Yapan 5 Şahıs Tutuklandı
Ubp Lefke İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Davutoğlu Oldu
Ubp Lefke İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Davutoğlu Oldu
Başbakanlık: “denetimler Daha Da Artırılacak. Haksız Kazanç Elde Etme Girişimleri Cezasız Bırakılmayacak”
Başbakanlık: “denetimler Daha Da Artırılacak. Haksız Kazanç Elde Etme Girişimleri Cezasız Bırakılmayacak”
HAKSEN Hükümeti Eleştirdi
HAKSEN Hükümeti Eleştirdi
Devlet Hastanesi Bölgesinde Bazı Yollar Hafta Sonu Trafiğe Kapalı Olacak
Devlet Hastanesi Bölgesinde Bazı Yollar Hafta Sonu Trafiğe Kapalı Olacak
21. Türksoy Opera Günleri Konseri Gerçekleştirildi
21. Türksoy Opera Günleri Konseri Gerçekleştirildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim