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Ziya Rızkı, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Katıldığı Törenle Anıldı

Lefkoşa, 27 Ekim 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk toplumu için büyük önemi olan ve Ziya Rızkı ile birlikte anılan dürüstlük, fedakarlık ve çalışkanlık değerlerine, içinden geçilmekte olan koşularda daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ziya Rızkı, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Katıldığı Törenle Anıldı

Lefkoşa, 27 Ekim 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk toplumu için büyük önemi olan ve Ziya Rızkı ile birlikte anılan dürüstlük, fedakarlık ve çalışkanlık değerlerine, içinden geçilmekte olan koşularda daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 10:54
Ziya Rızkı, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Katıldığı Törenle Anıldı
Lefkoşa, 27 Ekim 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk toplumu için büyük önemi olan ve Ziya Rızkı ile birlikte anılan dürüstlük, fedakarlık ve çalışkanlık değerlerine, içinden geçilmekte olan koşularda daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, Kıbrıs Türk mücadele tarihinin önemli simge isimlerinden biri olan Rızkı’nın ne ifade ettiğinin genç kuşaklara aktarılmasının giderek önem kazandığını belirtti.

Eski milletvekili, belediye başkanı, spor adamı, Kıbrıs Türkü\'nün varoluş mücadelesi liderlerinden Ziya Rızkı, ölümünün 24\'üncü yıldönümünde, Girne’de kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, anma töreninde yaptığı konuşmada, “Ziya babamızı kaybedeli 24 yıl oldu. O’nu her yıl kabri başında hep birlikte anıyoruz. Bir kez daha kendisini saygıyla, rahmetle anıyorum” dedi.

Ziya Rızkı’nın bir simge olduğunu ve unutulmamasını istediklerini, hayatının bir bölümünü anlatan kitabın üç cilt tuttuğunu, Ziya Rızkı hakkında daha kitaplar dolusu da yazılabileceğini anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, kitabın hazırlanmasında Halil Sadrazam, Ziya Rızkı Vakfı’nın ve Vakıf Başkanı Dr. Ceyhun Birinci ile merhum Gözel Halim’in katkılarını andığını kaydetti.

Kendisinden önce yapılan konuşmada, Ziya Rızkı’nın Kıbrıs Türk Tarihi kitabında yer alacağının belirtildiğine atfen, bundan memnun olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, Ziya Rızkı’nın ne ifade ettiğinin genç kuşaklara aktırılması gerektiğini söyledi.

“RIZKI’NIN DEĞERLERİ TOPLUM İÇİN ÖNEMLİ”

Okul kitaplarında, Kıbrıs Türk mücadele tarihinin önemli simge isimlerinden biri olan Ziya Rızkı’nın yer almasının çok çok önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“24 yıl önce kaybettiğimiz bu değerli insanımızın, bu toplum için çok değerli olduğunu düşündüğüm nitelikleri, değerleri, değer yargıları kuşaktan kuşağa anlatılabilir. Çünkü, içinden geçmekte olduğumuz koşularda bu değerlere çok büyük ihtiyacımız var, bu daha da bir anlam kazanıyor. Ziya Bey deyince belki akla çok şey gelmeli; liderlik vasıflarından tutun, sporculuğuna, serdarlığına daha bir çok şey. Ama birkaç cümle ile özetlemek gerekirse Ziya Bey en başta dürüstlük demekti, en başta fedakarlık demekti, en başta çalışkanlık demekti. Bu değerlerin toplumumuzda giderek erozyona uğradığı da bir gerçektir. Bu durum Ziya Bey’in bu niteliklerini daha da değerli ve aranan nitelikler haline getiriyor. Onun için saygıyla anmak, onu saygıyla hatırlamak kendisini yakından tanıma fırsatı bulan bizler için aynı zamanda bir sorumluluktur, bir. Bir kez daha onu rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun.”

(SEL) FOTOĞRAFLI

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