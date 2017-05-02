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02 Mayıs 2017 Salı 09:17

ZİRAATCILAR PİKNİKTE BULUŞTULAR

ZİRAATCILAR PİKNİKTE BULUŞTULAR
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Ziraat Mühendisleri Odası 1 Mayıs Bahar ve İşçi Bayramı dolayısı ile piknik düzenledi.

ZİRAATCILAR PİKNİKTE BULUŞTULAR

Ziraat Mühendisleri Odası, üyelerine 1 Mayıs Bahar ve İşçi Bayramı dolayısı ile piknik düzenldi. Üyelerin aileleri ve misafirlerinin katıldığı piknik 30 Nisan Pazar günü Taşkent Doğa Park’ında yapıldı.

Oda üyelerine yönelik sosyal aktiviteler kapsamında düzenlenen piknik yoğun iş temposu içerisinde üyelerin yakalayamadığı sohbet ortamının yaratılması ve aileleriyle birlikte iyi vakit geçirmesi için ilk kez düzenlendi.

Ziraat Mühendisleri Odası üyeleri ilk kez gerçekleştirilen piknikten oldukça memnun ayrıldılar.  
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ZİRAATCILAR PİKNİKTE BULUŞTULAR
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