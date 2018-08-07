Ziraat Mühendisleri Odası\'ndan, Zeytin Üreticilerine Pestisit Uyarısı

Lefkoşa, 7 Ağustos 18 (.): Ziraat Mühendisleri Odası(ZMO), zeytin hasadı öncesi pestisit kullanımına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

ZMO’dan yapılan yazılı açıklamada, ”Üreticilerin yaptığı veya yapacağı ilaçlamalarda hasat aralığına dikkat ederek, özellikle sistematik içerikli ilaç kullanmamaları gerekmektedir. Sistematik etkili ilaçları hem zeytin hemde zeytin yağında yüksek oranda kalıntı bırakma riski taşımaktadır” uyarısı yapıldı.

Açıklamada, belirli bir dönemde kullanılan ve 21 gün etki süresi olan bazı kimyasal ilaçların tavsiye edilen dozajından fazla kullanılması halinde 21 günlük etki süresinin daha uzun olacağından üründe kalıntıya bırakabileceği kaydedildi. Açılamada, “Üreticiler ilaçlama yapmadan önce mutlaka konusunda uzman Ziraat Mühendislerinin bilgi, görüş ve tavsiyelerine başvurmaları gerekmektedir.Ayrıca zeytinde yeni hasat döneminde üreticilerin ürünlerin değerinde pazarlayabilmeleri için piyasada var olan zeytin ve zeytin ürünlerinin denetimlerinin yapılması önem arz etmektedir” denildi.(ID/FEZ)