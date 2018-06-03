Ziraat Mühendisleri Odası Mısır Ve Yonca Bitkileri Hakkında Önerilerde Bulundu

Lefkoşa, 3 Haziran 18 : Ziraat Mühendisleri Odası, yaz aylarında yetiştirilecek mısır ve yonca bitkileri hakkındaki önerilerde bulundu.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Ercilasun yazılı açıklamasında, silajlık mısır yetiştiriciliği yapacak olan üreticilerin Haziran ayı içerisinde yapacakları ekimlerde çeşit seçimini yaparken 110 – 120 günlük yüksek boylu bol yapraklı az koçanlı çeşitleri tercih etmelerini; ikinci ürün olarak Ağustos ayında ekim yapacak olan üreticilerin ise kısa sürede oluma gelen 80-90 günlük yine 1 veya 2 koçan veren silajlık mısır çeşitlerini tercih etmelerini önerdi.

Böylelikle üreticilerin doğru bakım ile en yüksek verime ulaşma şanslarını yakalayacaklarını kaydeden Ercilasun, koçan sayısı fazla olan çeşitlerin silaj yapılırken iyi sıkıştırılamayacağı ve oralarda oksijen bulunacağı için bozulma ve alfatoksin oluşumuna neden olacağının yapılan çalışmalarla kanıtlandığını belirtti.

Ercilasun, bu nedenle mutlaka doğru çeşidi kullanmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ercilasun’un önerileri şöyle:

“Mısırda yüksek verim elde etmenin diğer önemli bir noktası da kaliteli su ile düzgün homojen sulamadır. Yine yüksek verim için damlama sulama siteminin tercih edilmesi gerekmektedir. Damlama lastiklerinin seçimini yaparken de homojen damlatan kaliteli lastik kullanımı mısır tarlasındaki dalgalanmaları önleyecektir. Yetiştiricilik sırasında ekimle birlikte dengeli taban gübresi kullanımı ve mısır 40 cm boylarında 4-6 yaprak olduğu dönemde azotlu gübreleme yapılması ve yine tepe püskülünü çıkaracağı dönemde azotlu gübreleme yapılması verimi ciddi oranda artıracaktır.

Genel olarak ilkbahar ve sonbaharda ekimi yapılabilen yonca bitkisi ülkemizde sulamaya dikkat edilirse Haziran ayı içerisinde de ekilebilmekte olup iyi bir yeşil yem kaynağı olmaktadır. Ekonomik olarak ömrü 6-8 yıl olup ekonomik ömrünü tamamlamış Yoncalıkların bozulup yerine 1-2 yıl sonbaharda arpa, buğday, yazda ise mısır yetiştirilmesi hayvancılarımıza önemli bir yem kaynağı sağlamaktadır.

Yonca yetiştiriciliği yapacak olan üreticilerimizin öncelikte çeşit seçimini yaparken dormansi derecesi 7 ve yukarısı olan çeşitleri tercih etmeleri durumunda yıl boyunca alacakları biçim sayıları artacaktır. Yonca bitkisinin ekiminde yine azot, fosfor ve potas içerikli dengeli taban gübresi kullanılması ve son bahar ile ilkbahar aylarında TSP (Triple Süper Fosfat) gübresi kullanımı yoncanın boylanması ve doğal olarak verimini ciddi oranda artıracaktır”.

(ÖZ/HA)