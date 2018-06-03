banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613
Balayına uyuşturucu ile geldi
BALAYINA UYUŞTURUCU İLE GELDİ
En çok yağış alan bölgeler
EN ÇOK YAĞIŞ ALAN BÖLGELER
Ercan'da uyuşturucu
ERCAN'DA UYUŞTURUCU
Dikkat! Bu yol trafiğe kapatıldı
TRAFİĞE KAPALI YOL
banner282

Ziraat Mühendisleri Odası Mısır Ve Yonca Bitkileri Hakkında Önerilerde Bulundu

Lefkoşa, 3 Haziran 18 : Ziraat Mühendisleri Odası, yaz aylarında yetiştirilecek mısır ve yonca bitkileri hakkındaki önerilerde bulundu.

Ziraat Mühendisleri Odası Mısır Ve Yonca Bitkileri Hakkında Önerilerde Bulundu

Lefkoşa, 3 Haziran 18 : Ziraat Mühendisleri Odası, yaz aylarında yetiştirilecek mısır ve yonca bitkileri hakkındaki önerilerde bulundu.

03 Haziran 2018 Pazar 12:54
Ziraat Mühendisleri Odası Mısır Ve Yonca Bitkileri Hakkında Önerilerde Bulundu

Lefkoşa, 3 Haziran 18 : Ziraat Mühendisleri Odası, yaz aylarında yetiştirilecek mısır ve yonca bitkileri hakkındaki önerilerde bulundu.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Ercilasun yazılı açıklamasında, silajlık mısır yetiştiriciliği yapacak olan üreticilerin Haziran ayı içerisinde yapacakları ekimlerde çeşit seçimini yaparken 110 – 120 günlük yüksek boylu bol yapraklı az koçanlı çeşitleri tercih etmelerini; ikinci ürün olarak Ağustos ayında ekim yapacak olan üreticilerin ise kısa sürede oluma gelen 80-90 günlük yine 1 veya 2 koçan veren silajlık mısır çeşitlerini tercih etmelerini önerdi.

Böylelikle üreticilerin doğru bakım ile en yüksek verime ulaşma şanslarını yakalayacaklarını kaydeden Ercilasun, koçan sayısı fazla olan çeşitlerin silaj yapılırken iyi sıkıştırılamayacağı ve oralarda oksijen bulunacağı için bozulma ve alfatoksin oluşumuna neden olacağının yapılan çalışmalarla kanıtlandığını belirtti.

Ercilasun, bu nedenle mutlaka doğru çeşidi kullanmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

banner277
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ercilasun’un önerileri şöyle:

“Mısırda yüksek verim elde etmenin diğer önemli bir noktası da kaliteli su ile düzgün homojen sulamadır. Yine yüksek verim için damlama sulama siteminin tercih edilmesi gerekmektedir. Damlama lastiklerinin seçimini yaparken de homojen damlatan kaliteli lastik kullanımı mısır tarlasındaki dalgalanmaları önleyecektir. Yetiştiricilik sırasında ekimle birlikte dengeli taban gübresi kullanımı ve mısır 40 cm boylarında 4-6 yaprak olduğu dönemde azotlu gübreleme yapılması ve yine tepe püskülünü çıkaracağı dönemde azotlu gübreleme yapılması verimi ciddi oranda artıracaktır.

Genel olarak ilkbahar ve sonbaharda ekimi yapılabilen yonca bitkisi ülkemizde sulamaya dikkat edilirse Haziran ayı içerisinde de ekilebilmekte olup iyi bir yeşil yem kaynağı olmaktadır. Ekonomik olarak ömrü 6-8 yıl olup ekonomik ömrünü tamamlamış Yoncalıkların bozulup yerine 1-2 yıl sonbaharda arpa, buğday, yazda ise mısır yetiştirilmesi hayvancılarımıza önemli bir yem kaynağı sağlamaktadır. 

Yonca yetiştiriciliği yapacak olan üreticilerimizin öncelikte çeşit seçimini yaparken dormansi derecesi 7 ve yukarısı olan çeşitleri tercih etmeleri durumunda yıl boyunca alacakları biçim sayıları artacaktır. Yonca bitkisinin ekiminde yine azot, fosfor ve potas içerikli dengeli taban gübresi kullanılması ve son bahar ile ilkbahar aylarında TSP (Triple Süper Fosfat) gübresi kullanımı yoncanın boylanması ve doğal olarak verimini ciddi oranda artıracaktır”.

(ÖZ/HA)

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi açıldı
LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi açıldı
Birol Karaman Girne çarşısı’nda Girnelilerle buluştu
Birol Karaman Girne çarşısı’nda Girnelilerle buluştu
“Ustalara Selam Olsun” konseri yarın akşam
“Ustalara Selam Olsun” konseri yarın akşam
Yüksek Seçim Kurulu’nda yarın ad çekme var
Yüksek Seçim Kurulu’nda yarın ad çekme var
Bay-Sen Saffet Soykal’ın Ölümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı!
Bay-Sen Saffet Soykal’ın Ölümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı!
Harmancı, KKTC Uluslararası Fuarı Ve Lefkoşa Açık Pazar’ı Ziyaret Etti!
Harmancı, KKTC Uluslararası Fuarı Ve Lefkoşa Açık Pazar’ı Ziyaret Etti!
Yeşil Barış Hareketi 6. Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buluyor
Yeşil Barış Hareketi 6. Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buluyor
Ysk Kesinleşen Aday Listelerini İlan Etti... Bir Çok Yerde Fazla Aday Çıkmamasından Dolayı Kesinleşen Adaylar Seçilmiş Oldu
Ysk Kesinleşen Aday Listelerini İlan Etti... Bir Çok Yerde Fazla Aday Çıkmamasından Dolayı Kesinleşen Adaylar Seçilmiş Oldu
Basın-sen Nazım Hikmet’in Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Basın-sen Nazım Hikmet’in Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Fikret Civisilli ve Beraberindeki Heyet, İskele Belediye Kreşi’ni Ziyaret Ettiler...
Fikret Civisilli ve Beraberindeki Heyet, İskele Belediye Kreşi’ni Ziyaret Ettiler...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim