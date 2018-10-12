banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96768
ALTIN
233.352
DOLAR
5.9396
STERLİN
7.8024
EURO
6.8658
Tartıştığı garsonu bıçakla ağır yaraladı
TARTIŞTIĞI GARSONU BIÇAKLA AĞIR YARALADI
Miktar 140 bin TL’yi aştı
MİKTAR 140 BİN TL'Yİ AŞTI
İzveren 7 yıl sonra hapis cezası aldı
İZVEREN 7 YIL SONRA HAPİS...
Mağusa’da tecavüz
MAĞUSA'DA TECAVÜZ
banner282

Ziraat Mühendisleri Odası Bitki Sağlığı Laboratuvarı Eksikliğine Dikkat Çekti

ODA İTHAL EDİLEN PATATES ÜRÜNLERİNDE TESPİT EDİLEN HASTALIKLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Ziraat Mühendisleri Odası Bitki Sağlığı Laboratuvarı Eksikliğine Dikkat Çekti

ODA İTHAL EDİLEN PATATES ÜRÜNLERİNDE TESPİT EDİLEN HASTALIKLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

12 Ekim 2018 Cuma 12:55
Ziraat Mühendisleri Odası Bitki Sağlığı Laboratuvarı Eksikliğine Dikkat Çekti
ODA İTHAL EDİLEN PATATES ÜRÜNLERİNDE TESPİT EDİLEN HASTALIKLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Lefkoşa, 12 Ekim 18 : Ziraat Mühendisleri Odası, tarımsal ürünlerin ülkeler arasındaki hareketinin çok hızlı gerçekleşmesi nedeniyle hasatlık ve zararlıların da aynı hızla yayıldığını belirterek ülkede bitki sağlığıyla ilgili bir laboratuvarın olmamasından dolayı risklerin artmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Oda Başkanı Mehmet Ercilasun yazılı açıklamasında, ülkede tarım ürünleri ihracatında dönem dönem önemli yer tutan patatesin geçtiğimiz üretim sezonunda üretim alanlarındaki azalış, farklı sebeplerden kaynaklanan verim kayıpları, suların azalması ve tuzlanması gibi nedenlerden dolayı ülke içinde eksikliğinin oluştuğunu kaydetti.

Ercilasun, piyasadaki fiyat ve patates arzın devamlığın sağlanması için Patates Üreticileri Birliği Kooperatifi’ne patates ithal izni verildiğini bildirdi. 

Ercilasun, yazılı açıklamasında, ithalatı yapılan patateslerde bitki sağlığı açısından Tarım Dairesi tarafından yapılan hastalık ve zararlı tespitinde imha ve menşeine iade işlemi yapılacağı kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra Ziraat Mühendisleri Odası’na konuyla ilgili birçok sorular geldiğini ifade etti. 

Ercilasun söz konusu hastalıkla ilgi muhataplarla yapılan görüşmelerde hastalığın patates yumrularına özgü bir hastalık olunduğu ve patates üretimini etkileyerek ekonomik kayıplara sebep olacağını belirtti. Ercilasun ayrıca patateslerde gözüken bu hastalığın insan ve hayvan sağlığına bir zararı olmadığını kaydetti. 

Tarımsal ürünlerin ülkeler arasındaki hareketi çok hızlı gerçekleşmesiyle hasatlık ve zararlıların yayılmasının da aynı hızla olduğunu belirten Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı, özellikle ülkede bitki sağlığı ile ilgili bir laboratuvarın olmamasından dolayı bu gibi risklerin artmasının kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.

Yaş sebze ve meyve ürün ithalatında karantina tedbirlerinin çok büyük önem arz ettiğini vurgulayan Ercilasun, ayrıca karantina önlemleri için kontrol noktalarının daha etkin ve gelişmiş denetimlerin yapılabilmesi için altyapı ve personel eksikliklerinin hızlıca giderilmesi gerektiğini ifade etti.

(RU/GÜL) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nami: “doğru Tedbirleri Biliyoruz. Bunları Alarak Yolumuza Devam Edeceğiz”
Nami: “doğru Tedbirleri Biliyoruz. Bunları Alarak Yolumuza Devam Edeceğiz”
Ataoğlu, TC Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu İle Görüştü
Ataoğlu, TC Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu İle Görüştü
Tdp Girne İlçesi 6. Olağan Kongresi Yapıldı
Tdp Girne İlçesi 6. Olağan Kongresi Yapıldı
Girne’de Sokak Hayvanlarına Yardım Amacıyla “parkta Jivamukti Yoga” Etkinliği Düzenlenecek
Girne’de Sokak Hayvanlarına Yardım Amacıyla “parkta Jivamukti Yoga” Etkinliği Düzenlenecek
Ubp Lefke Milletvekili Çaluda Milletvekillerine, Dokunulmazlığının Kaldırılması İçin “evet” Oyu Kullanmaları Çağrısı Yaptı
Ubp Lefke Milletvekili Çaluda Milletvekillerine, Dokunulmazlığının Kaldırılması İçin “evet” Oyu Kullanmaları Çağrısı Yaptı
Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda “Mamanı Al Da Gel” Etkinliği…
Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda “Mamanı Al Da Gel” Etkinliği…
Baybars, Manavoğlu’yla Adli Konular Ve Muhaceretle İlgili Atılacak Adımları Görüştü
Baybars, Manavoğlu’yla Adli Konular Ve Muhaceretle İlgili Atılacak Adımları Görüştü
Türkap Heyeti 1. Türkap Forumu Sonuç Bildirgesini Meral Akıncı’ya Sundu
Türkap Heyeti 1. Türkap Forumu Sonuç Bildirgesini Meral Akıncı’ya Sundu
BKP: “Cumhurbaşkanı Akıncı Halk Ve Meclis Dışındaki Partileri De Bilgilendirmelidir”
BKP: “Cumhurbaşkanı Akıncı Halk Ve Meclis Dışındaki Partileri De Bilgilendirmelidir”
Sağlık Bakanı Besim, Teknecik Çalışanlarıyla Sağlık Sıkıntılarını Görüştü
Sağlık Bakanı Besim, Teknecik Çalışanlarıyla Sağlık Sıkıntılarını Görüştü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim