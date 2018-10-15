Ziraat Mühendislerine Yönelik Müfettiş Yetiştirme Kursu

Tarım Dairesi kadrolarında görev yapan ziraat mühendislerine yönelik, hem teorik hem de uygulamalı Müfettiş Yetiştirme Kursu gerçekleştiriliyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün başlayıp 19 Ekim’de tamamlanacak kurs, Bitki Sağlığı Yasası ve bu yasa uyarınca çıkarılacak olan tüzüklerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlama amacı taşıyor.

Kursta, eğitim, TC Tarım ve Orman Bakanlığı ‘İnspektör Eğitici Uzmanları’ tarafından veriliyor.

Kursun son günü yapılacak olan sınavda başarılı olan ziraat mühendislerine, Tarım Dairesi Müdürü Kuntay Vurana tarafından “Müfettiş Kimlik Kartları” verilecek.

