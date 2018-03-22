Ziraat Mühendisleri Odası ilkokul öğrencilerine bilgilendirme toplantısı yaptı

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO); Paşaköy’de bulunan Eşref Bitlisi İlkokulunda öğrencilere Güvenli Gıda, İyi Tarımı Uygulamaları konularında bilgiler vererek Fidan dikimi gerçekleştirdiler.

Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurullu Üyesi Sema Şişman Hocanın yaptığı sunumda, dünya nüfusunun hızla artmasıyla birlikte daha fazla gıda, giyinme ve barınmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

1950’li yıllardan sonra yoğun tarımsal ilaç ve gübre kullanımıyla birlikte birim alandan daha fazla ürün elde edildiğini fakat 70’li 80’li yıllara gelindiğinde yoğun girdi kullanımının istenmeyen çevresel ve sağlık sorunları doğurduğunu belirtti.

Bu durum karşısında ise gelişmiş ülkelerin bir çıkış yolu aradığını belirten Hocanın, iyi Tarım Uygulamalarının hayata geçirilmeye başlandığını belirtti. İyi Tarım Uygulamaları ile tarımda izlenebilirlik, sürdürülebilir ve çevreyle dost üretim ile gıda güvenliğini sağlanması temel amaç olduğunu vurguladı.

Bir tarımsal ürünün organik olabilmesi için kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimi olduğunu belirti. Öğrencilere satın alınan ürünlerin üstünde logo ve sertifikası olması gerektiğini, logo ve sertifikası olmayan tarımsal ürünlerin organik olmadığı söyledi.

Öğrencilere geri dönüşüm konularında da bilgi verilerek önemi anlatildi çevre koruma konularında öğrenciler yönlendirildi.

Ayrıca Ziraat Mühendisleri Odası tarafından okul bahçesine fidan dikimi yapılarak öğrencilere bilgi verildi.