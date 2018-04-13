ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI GIDA VE HAYVANSAL YEM HAMMADDESİ STOKLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ



Ziraat Mühendisleri Odası, Doğu Akdeniz’de meydana gelecek olağanüstü bir durumda gemi taşımacılığının belli bir süre gecikebileceğini kaydetti ve gıda ve hayvansal yem hammaddelerinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için stokların gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.



Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Ercilasun yazılı açıklamasında, “ABD, İngiltere ve Fransa'nın askeri operasyon sinyali verdiği Suriye konusunda açıklamalar sertleşirken; ABD donanmasının Harry Truman uçak gemisi ve beraberindeki yedi savaş gemisinden oluşan filoyu Akdeniz'e sevk ettiğinin duyurmasıyla suların ısınacağı gözlemleniyor” ifadelerini kullandı.



Ercilasun, ülkemize insan beslenmesi için birçok gıda ve hayvansal tüketim için yem ham maddesinin deniz yoluyla ulaştığını kaydetti