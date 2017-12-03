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03 Aralık 2017 Pazar 19:39

Zincirleme Kaza Korkuttu !..

Zincirleme Kaza Korkuttu !..
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KKTC genelinde artık olağan hale gelen kazalara bu akşam bir yenisi daha eklendi. Hamitköy ışıkları civarında, Halson Benzin İstasyonu yakınında saat 17.30 raddelerinde meydana gelen kazada beş araç bir birine girdi.



Meydana gelen zincirleme kazada en arkada seyretmekte olan TPB 845 plakalı MErsedes marka araç, önünde seyretmekte olan kırmızı renk salon araca çarpınca zincirleme kaza meydana geldi.



Mersedes marka Taksinin çarpması ile ileriye doğru fırlayan araba, önünde gitmekte olan arabaya arkadan çarparak onun da önündeki arabaya çarpmasına neden oldu.



Meydana gelen kazada araçlara büyük hasar oluşurken yaralanan olmadığı öğrenildi. Kazadan sonra trafik akışı büyük ölçüde engellenirken uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.



Hamitköy Işıkları civarından Haspolat’a kadar uzanan araba kuyrukları sürücülerin uzun süre yol kat etmesini engelledi.

Meydana gelen kaza ile ilgili olarak polisin kaza mahalinde tetkik ve inceleme başlattığı gözlemlendi.


Kıbrıs Sözcü

 
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