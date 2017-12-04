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04 Aralık 2017 Pazartesi 08:48

ZİNCİRLEME KAZA!

Hamitköy - Haspolat arasındaki anayolda meydana gelen zincirleme kazada 5 araç hasar gördü.

ZİNCİRLEME KAZA!
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Elde edilen bilgilere göre kaza, dün saat 16.55 sıralarında gerçekleşti. Haspolat istikametinden Hamitköy istikametine doğru seyreden Ekrem Kar (E-38) yönetimindeki TPB 815 ticari plakalı aracıyla aynı istikamete doğru seyreden Ethem Bozkurt (E-73) yönetimindeki MF 188 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan MF 188 plakalı araç, 51 promil alkol tesiri altındaki Hüseyin Duran’ın (E-33) FV 683 plakalı aracının arka kısmına çarptı. Yine çarpmanın etkisiyle FV 683 plakalı araç savrularak Hasan Sever (E-56) yönetimindeki FP 583 plakalı araca, FP 586 plakalı araç ise çarpmanın etkisiyle savrularak Umut Cihan Gören (E-24) GP 745 plakalı araca arkadan çarptı. Aynı zamanda da GP 745 plakalı araç ise kaza mahallinden polis gelmeden ayrılan bir başka araca çarptığı öğrenildi.
 
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