Zeytinlik Mezarlığı’nda Altyapı Çevre Ve Peyzaj Düzenleme Projesi Çalışması Başlatıldı!



Girne Belediyesi tarafından Zeytinlik Mezarlığı’nda başlatılan altyapı çevre ve peyzaj düzenleme projesi çalışmaları sürüyor.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre mezarlıktaki çalışmalar; içme suyu (çeşmeler), otopark, iç yollar, kaldırımlar ve peyzaj düzenleme çalışmalarını içeriyor. Mezarlığa ziyarete gelenlerin oturması amacıyla yerleştirilecek bankların ardından mezarlıkta bulunan bina tadil edilecek.

GÜNGÖRDÜ: “MEZARLIK YILLARDIR İHMAL EDİLDİ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada Karaoğlanoğlu ve Ozanköy’ün ardından Zeytinlik köy mezarlığında da çalışma başlatıldığını söyledi. Nidai Güngördü, belediyeye bağlı Zeytinlik’te yaşayanların yıllardır defin işlemlerini ve ziyaretlerini zor şartlarda gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Güngördü, çamur ve tozun yarattığı olumsuzlukların giderilmesi için yıllardır ihmal edilen mezarlığın çağdaş bir görünüme kavuşması için çalışma başlattıklarını ifade ederek, yapılan proje sayesinde defin işlemlerinin yanı sıra halkın mezarlık ziyaretlerini daha rahat ve güven içinde yapacağını ifade etti.

