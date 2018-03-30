Zeytinlik Koruma İnisiyatifi eylem düzenliyor

(Templos) Zeytinlik Koruma İnisiyatifi yarın Cumartesi saat 15.30’da Zeytinlik (Templos) köy meydanından başlayacak renkli bir yürüyüş ile kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirecek.

Kitlesel basın açıklamasının gerçekleştiği noktada, yasa dışı bir şekilde inşa edilmeye çalışılan iki kattan daha yüksek kat inşa etmeye çalışılan yurdun önünde yapılacak basın açıklaması ile gösteri sona erecek.

Hükümet göreve çağrılacak

Basın açıklamasında, yasak olduğu halde köyde iki kattan yüksek binaya izin veren Şehir Planlama dairesi protesto edilirken, başta İçişleri bakanlığı olmak üzere hükümet bir kez daha göreve çağrılacak.

Templos/Zeytinlik İnisiyatifi yapılacak basın açıklamasına çevreci, doğasever, demokrat örgütlerden ve yurtsever vatandaşlardan destek istedi.

kaynak:Havadis