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Zeytin Karikatürleri Yarışması Ve Seçici Kurul Tanıtıldı

Lefkoşa, 14 Mayıs 18 (.): 17’nci Zeytin Festivali kapsamında düzenlenen 7’nci Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması için bilgilendirme toplantısı yapılıp seçici kurul tanıtıldı.

Zeytin Karikatürleri Yarışması Ve Seçici Kurul Tanıtıldı

Lefkoşa, 14 Mayıs 18 (.): 17’nci Zeytin Festivali kapsamında düzenlenen 7’nci Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması için bilgilendirme toplantısı yapılıp seçici kurul tanıtıldı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:02
Zeytin Karikatürleri Yarışması Ve Seçici Kurul Tanıtıldı

Lefkoşa, 14 Mayıs 18 (.): 17’nci Zeytin Festivali kapsamında düzenlenen 7’nci Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması için bilgilendirme toplantısı yapılıp seçici kurul tanıtıldı.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre,Girne Grand Pasha Otel’de yer alan toplantıda, Girne Belediyesi ve Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği işbirliğinde7’ncisi yapılacak Zeytin Karikatürleri Yarışması’nda görev alan seçici kurul tanıtılırken yarışma hakkında bilgi verildi.
Bu yıl 64 ülkeden 347 çizerin 795 eserle katıldığı yarışmanın jürisinde, Kosova, Türkiye, KKTC, İspanya, Norveç ve Japonya’dan karikatür sanatçıları yer alıyor.
ESERLER ASKIDA KALACAK
Yarışmaya gönderilen eserler değerlendirme yapıldıktan sonra 1 hafta askıda kalacak ve önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir basın toplantısıyla kesin sonuçlar duyurulacak.
Öte yandan Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda Çarşamba günü saat 18.00’da, jüri üyelerinin de karikatürlerinin yer aldığı sergi ile canlı çizim yapılacak bir atölye çalışması yer alacak.
GÜNGÖRDÜ: “ZEYTİN AĞACI GİBİ UZUN ÖMÜRLÜ OLSUN”
Girne Belediye Başkanı ve Yarışma Seçici Kurul Onursal Başkanı Nidai Güngördü, karikatürün gücü ve sanatın öneminin farkındalığı içinde olan Girne Belediyesi’nin bu yarışmaya önem verdiğini söyledi.
Nidai Güngördü ambargolar altında olan KKTC’de uluslararası nitelikli yarışma düzenlemenin zorluklarına işaret etti.
Yarışma eserlerinin yer aldığı 6 albümün hayata geçtiğini belirten Güngördü, dereceye girenlerin ödüllerini Ekim ayında düzenlenecek Zeytin Festivali’nde alacağını söyledi.
Zeytin Karikatürleri Yarışmasının, zeytin ağaçları gibi uzun ömürlü olmasını dileyen Güngördü, yarışmaya katılan jüri üyeleri ile yarışmacılara ve yarışmanın gerçekleşmesine kaktı koyan herkese teşekkür etti.
JÜRİ ÜYELERİ
Konuşmaların ardından, yarışmanın seçici kurulunda yer alan diğer jüri üyeleri , İspanya’dan Omar Perez, Türkiye’den Aziz Yavuzdoğan ve Fethi Develioğlu , Kosova’dan Agim Krasnigi, Kıbrıs’tan Derman Atik, Serhan Gazioğlu, Mustafa Azizoğlu ve Musa Kayra, Japonya’dan Yoshiaki Yokota Norveç’ten Firuz Kutal söz alarak düşüncelerini dile getirdi.
Zeytin Karikatürleri Yarışması’nın, uluslararası karikatür dünyasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan seçici kurul üyeleri, jüri olarak yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.
Yarışmanın her geçen yıl gelişerek devam etmesini dileyen jüri üyeleri, yarışmanın gerçekleşmesine katkı koyan herkesi kutladı.
(GÖZ/HA) FOTOĞRAFLI
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