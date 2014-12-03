Zeytin Ve Zeytinyağı Üretim Protokolü İmzalandı

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) ve Kuzey Kıbrıs Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Birliği (ZEYBİR) arasında akdedilen “Teknik İşbirliği Protokolü” bugün imzalandı.

Başbakan Yardımcılığı Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Genel Koordinatörü Orçun Kamalı’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre protokol, “KKTC’deki mevcut zeytinliklerin iyileştirilmesi, yeni, modern plantasyonların tesisi ve teşviki, zeytinyağı ve sofralık zeytin üretimi, depolanması, dolum ve ambalajlanması, teknolojileri ve standardizasyonunun geliştirilmesi, denetimi, ürünlerin pazarlanması ve mevzuat uyumuna ilişkin çalışmaların gerçekleştirilmesini” hedefliyor.