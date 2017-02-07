FLAŞ HABER

Tecavüze 9 Yıl!

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Şubat 2017 Salı 06:05

ZEYTİN AĞACINI KÖKÜNDEN SÖKTÜ

ZEYTİN AĞACINI KÖKÜNDEN SÖKTÜ
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Güney Kıbrıs’tan gelen ve Dipkarpaz Rum Ortaokulu’nda öğretmenlik yapan Fryni Chatzigianine, yönetimindeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince, kaza kaçınılmaz oldu
Gazimağusa-Karpaz anayolunda dün sabah saat 07.30 sıralarında meydana gelen kazada, iki kişi hafif yaralandı.

Güney Kıbrıs’tan gelen ve Dipkarpaz Rum Ortaokulu’nda öğretmenlik yapan 49 yaşındaki Fryni Chatzigianine, yönetimindeki MKK 587 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yolun sağından yoldan çıkan araç, tarla içerisinde bulunan bir zeytin ağacını kökten söktü, metrelerce sürükledikten sonra durabildi.

Kalecik yakınlarında Kıbrıs Türk Petrolleri yol kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada araç sürücüsü Fryni Chatzigianine ve araçta yolcu olarak bulunan Dipkarpazlı 66 yaşındaki Eleni Yuannu Nua, hafif yaralandı. Yaralılar, ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alındı.

Kaynak: Ayşe bulut
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sanal Kumar Vurgunu... Sanal Kumar Vurgunu...
Bu Kadar Basit Bu Kadar Basit
Akıncı, Derinya'da İnceleme Yaptı Akıncı, Derinya'da İnceleme Yaptı
SANER: “İŞ KAZASININ YAŞANDIĞI ŞANTİYE KAPATILDI” SANER: “İŞ KAZASININ YAŞANDIĞI ŞANTİYE KAPATILDI”
Tanınmış Dahiliye Doktoru Hayatını Kaybetti Tanınmış Dahiliye Doktoru Hayatını Kaybetti
Saner, Cidde’ye Gidiyor Saner, Cidde’ye Gidiyor
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Sanal Kumar Vurgunu...

Haberi Oku