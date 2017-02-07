ZEYTİN AĞACINI KÖKÜNDEN SÖKTÜ

Güney Kıbrıs’tan gelen ve Dipkarpaz Rum Ortaokulu’nda öğretmenlik yapan Fryni Chatzigianine, yönetimindeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince, kaza kaçınılmaz olduGazimağusa-Karpaz anayolunda dün sabah saat 07.30 sıralarında meydana gelen kazada, iki kişi hafif yaralandı.Güney Kıbrıs’tan gelen ve Dipkarpaz Rum Ortaokulu’nda öğretmenlik yapan 49 yaşındaki Fryni Chatzigianine, yönetimindeki MKK 587 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.Yolun sağından yoldan çıkan araç, tarla içerisinde bulunan bir zeytin ağacını kökten söktü, metrelerce sürükledikten sonra durabildi.Kalecik yakınlarında Kıbrıs Türk Petrolleri yol kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada araç sürücüsü Fryni Chatzigianine ve araçta yolcu olarak bulunan Dipkarpazlı 66 yaşındaki Eleni Yuannu Nua, hafif yaralandı. Yaralılar, ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alındı.Kaynak: Ayşe bulut