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Zeyna'dan Kaçamadı

Ercan’da uyuşturucu

Zeyna'dan Kaçamadı

Ercan’da uyuşturucu

24 Ocak 2016 Pazar 13:51
Zeyna'dan Kaçamadı
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 ZEYNA'DAN KAÇAMADI

Kıbrıs Manşet Özel Haber
Evrim Kamalı 


Ercan Devlet Havaalanından ülkemize giriş yapmak isteyen zanlı Karım Hussein’in tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor, huzurda bulunan zanlı Karım Hussein’in 23 Ocak tarihinde saat 21.00 sıralarında, Ercan Devlet Havaalanından, KKTC'ye giriş yapamak istediği sırada narkotik detektör köpeği Zeyna tarafından tespit edildiğini söyledi. Zanlı üzerinde yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyleyen polis zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis başlatılan soruşturmanın henüz yeni başladığını ve salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Gökhan Asafoğulları huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek henüz yeni başlayan tahkikatı göz önünde bulundurarak zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.





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Son Güncelleme: 24.01.2016 13:50
Anahtar Kelimeler:
Zeynadan Kaçamadı
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