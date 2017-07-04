Zeki Çeler Crans-Montana'da Fenalaştı

Kıbrıs Konferansı için Crans-Montana’ya giden siyasi parti temsilcileri arasında bulunan TDP Milletvekili Zeki Çeler nefes darlığı problemi nedeniyle tedavi altına alındı. Çeler’in durumunun gayet iyi olduğu ve yoğun çalışma temposuna geri döndüğü öğrenildi.

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