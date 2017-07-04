Zeki Çeler Crans-Montana'da Fenalaştı

Kıbrıs Konferansı için Crans-Montana’ya giden siyasi parti temsilcileri arasında bulunan TDP Milletvekili Zeki Çeler nefes darlığı problemi nedeniyle tedavi altına alındı. Çeler’in durumunun gayet iyi olduğu ve yoğun çalışma temposuna geri döndüğü öğrenildi.
Kıbrıs Konferansı için Crans-Montana’ya giden siyasi parti temsilcileri arasında bulunan TDP Milletvekili Zeki Çeler nefes darlığı problemi nedeniyle tedavi altına alındı. Çeler’in durumunun gayet iyi olduğu ve yoğun çalışma temposuna geri döndüğü öğrenildi.