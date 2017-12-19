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Zehra Paralik'in mezarı açıldı!

Zehra Paralik'in mezarı açıldı!

19 Aralık 2017 Salı 07:36
Zehra Paralik'in mezarı açıldı!
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Gazimağusa Devlet Hastanesinde yaklaşık 3 hafta önce safra ameliyatırun ardından komaya girip hayatını kaybeden 63 yaşındaki Zehra Paralik Özerdem'in mezarı açıldı. 30 Kasım'da Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verilen Özerdem'in mezarı, dün sabah saatlerinde polis ve avukat 
gözetiminde açıldı. Özerdem'in naaşı, otopsi için ınorga kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, ailesi Özerdem'in kesin ölüm sebebini öğrenmek için otopsi yaptırmak istedi. Tanınmış diş doktorlarından Öner Üzerdem'in eşi olan Zehra Özerdem'in beklenmedik vedası, sevenlerini yasa boğmuştu. Ailenin Özerdem'in ölümünde doktor ihmali olabileceği 
iddiasında bulunduğu öğrenildi. 
Mezarlıkta işler karıştı Söz konusu mezarlıkta, daha önce mezarlar açılmadan görevlilere maske veya oksijen tüpü bazı yetkililer tarafından temin edilmekteydi. Bu yetkililerin dün, sağlık koşullarını olumsuz etkileyeceğinden ve dezenfekte sorunu yaşanacağmdan dolayı 
oksijen tüpünün mezarlığa verilmek istenmediği iddia edildi. LTB Mezarlık Sorumlusu Hasan Aybar ise gerekli iş güvenliği olmadığı gerekçesiyle maske gelene kadar açma işlemini bekletti. Daha sonra sivil savunmanın maske göndermesi iizerine mezar, avukat. adli şube ve olay yeri inceleme ekipleri gözetiminde mahkeme kararı ile açıldı. 

Melin DOBRAN  

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