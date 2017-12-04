Zehirli mantar yiyen 3 kişi zehirlendi!

Mantar türlerinin %90 kadarının zehirsiz olduğunu belirten uzmanlar mantar toplamak isteyen kişilerin mantar toplarken mutlaka yanlarında zehirli ve zehirsiz manlarları ayırt edebilen bilgili bir kişi ile mantar toplamaları çağrısında bulunduar.

Girne’de dün sabah dağda mantar toplayan Fevzi Kaza, Kamil Yıldırım ve Hürol Derman, topladıkları mantarların zehirli olduklarını anlamayarak öğle yemeğinde pişirerek yediler.