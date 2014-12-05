'Zehirli' Ayakkabıların Markasını Açıklandı

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, 19 bin 920 çift, 9 model ayakkabı cinsi eşyanın imha edilmeyerek yasadışı olarak iç piyasaya sürüldüğünü hatırlatarak bu ayakkabılardan 2368 çiftin mühürlenerek satışlarının durdurulduğunu, 1947 çiftinin başka bir antrepoda olduğunu tespit etti. Numunesi alınan 15 model ayakkabıdan 12 tanesinin test sonuçları uygunsuz, 3 tanesinin sonuçları uygun çıktığı açıklandı. Firmaya ise 266 bin 490 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nden yapılan açıklama şöyle; "Erenköy Gümrük Müdürlüğü denetimi altında faaliyet gösteren bir antrepoda muhafaza edilen, tehlikeli kimyasal madde ihtiva etmesi nedeniyle imha edilmesi gereken Denge Enternasyonal Ayakkabıcılık İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait Çin menşeili, ’Arow’, ’Arow Men’ ve ’Arow Kids’ markalı 19 bin 920 çift, 9 model ayakkabı cinsi eşyanın imha edilmeyerek yasadışı olarak iç piyasaya sürüldüğü belirlenmişti."





"15 MODEL AYAKKABIDAN 12 TANESİNİN TEST SONUÇLARI UYGUNSUZ"



"Bakanlığımız tarafından piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri çerçevesinde yapılan inceleme ve soruşturmalar sırasında ilgili firmaya ait Türkiye çapında 28 ilde, 42 satış noktasından alınan numunelerin değerlendirilmesi sonucunda, satılmamış 2368 çift ayakkabıya rastlanmış ve bu ayakkabılar mühürlenerek satışları durdurulmuştur. Diğer taraftan bu ayakkabıların 1947 çiftinin başka bir antrepoda olduğu, piyasaya verilmediği belirlenmiştir. Söz konusu ayakkabılardan alınan numuneler test için akredite laboratuvarlarına gönderilmiş, numunesi alınan 15 model ayakkabıdan 12 tanesinin test sonuçları uygunsuz, 3 tanesinin sonuçları uygun çıkmıştır."



"266 BİN 490 TL İDARİ PARA CEZASI"



"İlgili firmaya bu tespitler çerçevesinde 266 bin 490 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca ilgili mevzuat gereği firmadan piyasaya sürdüğü söz konusu ürünleri 2 televizyon ve gazetede ilan etmesi, bunları piyasadan çekmesi ve imha etmesi istenmiştir. Bu işlemler firma tarafından yapılmadığı takdirde Bakanlığımız tarafından yerine getirilecektir."