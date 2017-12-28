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Zehir piyasaya çıkmadan yakalandı!

Zehir piyasaya çıkmadan yakalandı!

28 Aralık 2017 Perşembe 07:05
Zehir piyasaya çıkmadan yakalandı!
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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde yılbaşı haftasına girilirken operasyonlarını yoğunlaştırdı. Lapta’da yarım kilo esrar ve yaklaşık 80 gram bonzai ele geçirildi

EVİNDE SAKLADI: Bir ihbarı değerlendiren polis dün öğleden sonra 55 yaşındaki C.B.’nin Lapta’daki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, yılbaşı öncesinde satışa hazırlanan, yarım kilo esrar ile yaklaşık 80 gram bonzai ele geçirildi

 POLİSE İTİRAF ETTİ: Suçüstü yakalanan C.B.’nin polisteki ifadesinde uyuşturucunun kendisine ait olduğunu itiraf etti. C.B.’nin bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor

Lapta’da dün öğleden sonra hareketli dakikalar yaşandı. Narkotik ekipleri, aldığı bir ihbarı değerlendirerek C.B.’nin kalmakta olduğu eve operasyon düzenledi.

Havadis’in elde ettiği bilgide, ekipler mahkeme emri ile C.B.’nin evinde gerçekleştirdiği aramada yarım kilo Hintkeneviri ve bir miktar bonzai ele geçirdi.

Suçüstü hali gereği tutuklanan C.B.’nin sorgulanmak üzere götürüldüğü Girne Polis Müdürlüğü Narkotik Şube’de suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor

Evinde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilen zanlı C.B.’nin bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

Havadis - Devrim DEMİR

Son Güncelleme: 28.12.2017 10:23
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