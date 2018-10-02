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Zayder Başkanı Özcömert: “Evet Bir Vurgun Vardır Ama Bu Vurgun Zayder’e Yapılmıştır”

Zayder Başkanı Özcömert: “Evet Bir Vurgun Vardır Ama Bu Vurgun Zayder’e Yapılmıştır”

02 Ekim 2018 Salı 12:59
Zayder Başkanı Özcömert: “Evet Bir Vurgun Vardır Ama Bu Vurgun Zayder’e Yapılmıştır”

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) Başkanı Rabia Özcömert, dernekleriyle ilgili basında çıkan “bağış vurgunu” iddialarının gerçeği yansıtmadığını kaydederek, “Ortada bir vurgun vardır ama bu vurgun ZAYDER’e yapılmıştır” dedi.

Derneğe yönelik hırsızlığın mahkemeye taşındığını kaydeden Özcömert, “Dernek yönetimi olarak çok büyük bir hırsızlıkla karşı karşıya kaldık. Şikayetçi olan ve ilkeli davranan yönetim kurulu zan altında bırakılmaya çalışıldı. Hak yerini bulana kadar hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili yazılı açıklamasında kulaktan dolma bilgilere kesinlikle itibar edilmemesini isteyen Özcömert, “Bizlerin mağdur olması bakım alan yüzlerce ailenin de mağdur olmasına sebep olacağı için haberlerin doğru ve onurlu şekilde yazılması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

 

Son Güncelleme: 02.10.2018 16:06
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