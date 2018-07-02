Zaroğlu : “yurttaşlık İptalleri İle İlgili Hem Zaman Aşımı Olup Hem De Kazanılmış Haklara Aykırı İşlem Yapılmıştır”

YDP VATANDAŞLIKLARIN İPTALİ İLE İLGİLİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ



ZAROĞLU : “YURTTAŞLIK İPTALLERİ İLE İLGİLİ HEM ZAMAN AŞIMI OLUP HEM DE KAZANILMIŞ HAKLARA AYKIRI İŞLEM YAPILMIŞTIR”



Lefkoşa, 2 Temmuz 18 (.): Yeniden Doğuş Partisi(YDP) Lefkoşa Milletvekili ve Parti Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu, 174 kişinin vatandaşlığının iptal edilmesinin hukuk dışı olduğunu iddia etti.



Zaroğlu, Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonunda düzenlediği basın toplantısında, 174 kişinin vatandaşlığının iptalini içeren 10 Mayıs’ta kabul edilen önergeyle, Hükümetin İyi İdare Yasası’nın “Birel İşlemlerde Özel Kişilerin Dinlenme Hakkı” ve “Birel İdari İşlemlerin Geri alınması” maddelerinin hilafına hareket edildiğini savundu.



Zaroğlu, “Yurttaşlık iptalleri ile ilgili hem zaman aşımı olup hem de kazanılmış haklara aykırı işlem yapılmıştır” dedi.



Yurttaşlığa alınma kararının hukukta kazanılmış bir hak olduğunu belirten Zaroğlu, İyi İdare Yasası’na bulunan “işlemden hakları etkilenecek olan özel kişilere dinlenilme hakkı verilir” maddesine dikkat çekti ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın etkilenen kişilere bu hakkı tanımadığını iddia etti.



Kazanılmış haklar ve zaman aşımı konusunda pek çok içtihat (mahkeme kararı) bulunduğunu da kaydeden Zaroğlu, “YDP olarak hukuka aykırı olarak yapılan bu işlemin karşısında olup mücadele etmeyi ve bize başvuran bütün hakları çiğnenen kişilere yardımcı olmayı bir görev addederiz” dedi.



Vatandaş yapma kararlarının alındığı tarihe bağlı olarak, İyi İdare Yasasının İdari İşlemlerin Geri Alınması maddesine atıfta bulunan Zaroğlu, bir idari işlemin üzerinden 75 gün geçmesi durumunda geri alınamayacağını da belirtti.



Vatandaşlığı iptal edilen bireylere, İdari İşlemlerin Geri Alınması maddesi altında, vatandaşlığın iptalinin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 75 gün içerisinde mahkemeye başvurma çağrısı yapan Zaroğlu, avukatı bulunmayanların da YDP’ye başvurabileceğini söyledi.



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Haber: İbrahim Diran Fotoğraf: Hüseyin Sayıl





