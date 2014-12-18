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Zarar Gören 113 Hayvan Üreticisine 101 Bin 40 Tl Tazminat Ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdür Vekili Savaş Uzun zarar gören toplam 113 hayvan üreticisine 101 bin 40.TL tazminat ödendiğini belirtti.

Zarar Gören 113 Hayvan Üreticisine 101 Bin 40 Tl Tazminat Ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdür Vekili Savaş Uzun zarar gören toplam 113 hayvan üreticisine 101 bin 40.TL tazminat ödendiğini belirtti.

18 Aralık 2014 Perşembe 12:16
Zarar Gören 113 Hayvan Üreticisine 101 Bin 40 Tl Tazminat Ödendi
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 Genel Tarım Sigortası Fonu Müdür Vekili Savaş Uzun zarar gören toplam 113 hayvan üreticisine 101 bin 40.TL tazminat ödendiğini belirtti.

Uzun, ödemelerin Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince 2014 Kasım Büyükbaş Düşük zararları ve Küçükbaş hayvanlarda ise Brucelladan dolayı olduğunu kaydetti.

Uzun yazılı açıklamasında banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığını kaydederek, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz ederek Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceğini bildirdi.

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