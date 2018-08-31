Zamlar devam ediyor!

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Arpa'ya ve Süt'ede zam geldi..

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Arpa'ya ve Süt'ede zam geldi..

31 Ağustos 2018 Cuma 23:25
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, son dönemde döviz kurlarında yaşanan artışla birlikte üretim girdilerinin artmasına bağlı olarak, üreticiden alınan çiğ süt fiyatlarına ve imalatçıya satış fiyatlarına, Süt Endüstrisi Kurumu Yönetim Kurulu tarafından 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artış yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, artışların iç piyasaya hayat pahalılığı olarak yansımaması için çiğ inek sütünün imalatçıya satışının ve içme sütünün (UHT ve Pastörize süt) bakanlık tarafından olanaklar ölçüsünde litre başına destekleneceği belirtildi. Ayrıca, küçükbaş hayvancılara da hayvan başı destek verileceği kaydedildi.

Öte yandan, 3 Eylül Pazartesi tarihinden itibaren arpanın 1.79 TL/ kilogramdan satılacağı duyuruldu.

Yeni çiğ süt fiyatları şöyle: 
Süt Nevi Eski Fiyat Yeni Fiyat
İnek Sütü Soğuk 1.61 2.60
Soğutulmuş 1.54 2.50
Açık 1.47 2.45

Koyun Sütü Soğuk 3.34 5.13
Soğutulmuş 3.13 4.93
Açık 3.01 4.73

Keçi Sütü Soğuk 2.51 3.93
Soğutulmuş 2.33 3.73
Açık 2.15 3.53

Son Güncelleme: 31.08.2018 23:59
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