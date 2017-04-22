Zamansız Vedası Üzdü



Lefkoşa’da ikamet eden Ebubekir Akyol, 52 yaşında veda etti. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre Akyol, bir takım rahatsızlıklar sonucu hayatını kaybetti. Çevresinde sevilen bir isim olan Akyol’un zamansız vedası, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Akyol evli ve bir evlat babasıydı. Akyol’un cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.Diyalog