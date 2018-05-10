Zafer Denktaş'ın

Kıbrıs Manşet Özel Haber

9 Mayıs 2010 tarihinde toplanan UBP MYK'sı Demokrat Partili LTB Başkanı Cemal Bulutoğluları'nı UBP'nin adayı olarak gösterileceği kararını alarak açıklama yapmasının üzerinden tam tamına 8 yıl geçti.

9 Mayıs 2010 yılında UBP'nin Belediye Başkanını transfer edip aday çıkarmasına içerleyen Demokrat Parti, bu golün rövanşını 8 yıl sonra aldı.

Demokrat Parti , 9 Mayıs 2010 tarihinin 8. Yılında Parti Meclisini toplayarak UBP Onursal Başkanı ve 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'nun kızı, UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu'nun kızkardeşi olan Gencay Eroğlu'nu Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı olarak açıkladı.

Demokrat Parti'nin Lefkoşa'da Gencay Eroğlu'nu aday göstermesi siyasi kulislere bomba gibi düşerken özellikle Lefkoşa'da olmak üzere tüm ülkedeki siyasi dengeleri değiştirecek etki yarattı.

Eroğlu ailesinin tavrı merak ediliyor.

Gencay Eroğlu'nun LefkoşaTürk Belediyesi Başkanlığına Demokrat Partiden aday olmasının ardından 3. Cumhurbaşkanı Dr Derviş Eroğlu ile Eroğlu ailesinin tavrı merak ediliyor. Gencay Eroğlu'nun adaylığını açıklamasına rağmen adaylık açıklaması esnasında yanında bulunmayan aile bireylerinden henüz olumlu veya olumsuz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Lefkoşa'da dengeler değişir

Demokrat Parti'nin Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı olarak Gencay Eroğlu'nu açıklamasının ardından seçimin favori adaylarından olan Hasan Sertoğlu'nun büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı iddia ediliyor. Gencay Eroğlu'nun adaylığı sonrasında Lefkoşa'daki dengelerin çok değişeceği öne sürülüyor.