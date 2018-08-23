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Zafer Bayramı Tören Provası Nedeniyle Lefkoşa Ve Gazimağusa’da Bazı Yollar Trafiğe Kapanacak

Zafer Bayramı tören provaları nedeniyle pazar günü Lefkoşa’da, salı günü Gazimağusa’da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Zafer Bayramı Tören Provası Nedeniyle Lefkoşa Ve Gazimağusa’da Bazı Yollar Trafiğe Kapanacak

Zafer Bayramı tören provaları nedeniyle pazar günü Lefkoşa’da, salı günü Gazimağusa’da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

23 Ağustos 2018 Perşembe 09:30
Zafer Bayramı Tören Provası Nedeniyle Lefkoşa Ve Gazimağusa’da Bazı Yollar Trafiğe Kapanacak

Lefkoşa, 23 Ağustos 18 : Zafer Bayramı tören provaları nedeniyle pazar günü Lefkoşa’da, salı günü Gazimağusa’da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan duyuruya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı, tören provası programı nedeniyle, pazar günü, Lefkoşa’da, saat 08.00’den itibaren, Alpet-Altınbaş Petrol ışıkları kavşağı ile Fuar kavşağı arasındaki güzergah; saat 09:30’dan itibaren ise Alpet-Altınbaş Petrol ışıkları kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan yol tören provaları sona erene kadar trafik akışına kapatılacak.
Duyuruya göre, belirtilen tarih ve saatlerde, Yeni Organize Sanayi Bölgesi’ne gitmek isteyen sürücüler için, Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacak.
Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Altınbaş Petrol İstasyonu ışıklarından, Sanayi Bölgesi’ne ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını takip ederek Yakın Doğu Bulvarı’na ulaşabilecek.
Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücüler; Hamitköy çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht İsmail Beyoğlu Caddesi’ni veya Tofaş ışıklarından sola dönerek Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’ni veya Altınbaş Petrol ışıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesi’ni kullanabilecek.
Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücüler; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahından Gönyeli çemberini kullanabilecek.
Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler Alayköy –Metehan çevre yolunu veya Gönyeli çemberi ile Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanabilecek.
Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nı; Girne-Lefkoşa anayolunu kullanan sürücüler Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahını kullanabilecek.
GAZİMAĞUSA
Gazimağusa’da ise 28 Ağustos salı günü 16.00’dan itibaren tören provasının sona ereceği saate kadar Fazıl Polat Paşa Bulvarı trafik akışına kapatılacak.
 

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Son Güncelleme: 23.08.2018 13:08
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