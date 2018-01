Zabitler Güney Kıbrıs'a kaçtı

Mağusa'da faaliyet gösteren Zabitier Petrol'de geçtiğimiz Salı günü mal varlığı anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga sonucu kardeşi Şevki Zabitler'e kurşun yağdırarak 5 yerinden yaralayan Ulus Zabitler henüz tespit edilmedi'. Olayın ardından Ulus Zdbliler polis tarafın dan her yerde aranırken, Zabitler ailesine yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Ulus Zabitler yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs'a kaçtı. Ulus Zabitler'in olaydan önce noter huzu-runda mal varlığı ile ilgili de eşine vekalet bıraktığı edinilen bilgiler arasında.

Et kaçakçısı yadımcı oldu

Kardeşine kurşun yağdırıp ağır yaralanmasına neden olduktan sonra kayıplara karışan Ulus Zabitler'in bulunması için polis yoğun çaba harcıyor. Polisin olay ile ilgili başlattığı soruşturması devam ederken, güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Ulus Zabitler olayın hemen akabinde daha önceden anlaştığı ve et kaçakçılığı yaptığı bilinen bir şahısın yardımı ile yasa dışı yollardan Beyarmudu yakınlarından Güney Kıbrıs'a kaçtı.