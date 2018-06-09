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YYK’dan Radyo ve TV’lere Haber Dili Uyarısı...

Yayın Yüksek Kurulu (YYK), en kötü haberin dahi, haber alma hakkına hiçbir zarar vermeksizin, toplumda travma yaratmayacak ve çocukları koruyacak şekilde yapılabileceğine ve yayın kuruluşlarının bu konularda hassas davranabileceğine inanmak istediğini bildirdi.

YYK’dan Radyo ve TV’lere Haber Dili Uyarısı...

Yayın Yüksek Kurulu (YYK), en kötü haberin dahi, haber alma hakkına hiçbir zarar vermeksizin, toplumda travma yaratmayacak ve çocukları koruyacak şekilde yapılabileceğine ve yayın kuruluşlarının bu konularda hassas davranabileceğine inanmak istediğini bildirdi.

09 Haziran 2018 Cumartesi 11:15
YYK’dan Radyo ve TV’lere Haber Dili Uyarısı...

 Yayın Yüksek Kurulu (YYK), en kötü haberin dahi, haber alma hakkına hiçbir zarar vermeksizin, toplumda travma yaratmayacak ve çocukları koruyacak şekilde yapılabileceğine ve yayın kuruluşlarının bu konularda hassas davranabileceğine inanmak istediğini bildirdi.

YYK, günümüzde kamuoyu yaratmada büyük rol oynayan medya mensuplarının, kimi olay ve olguları, insani ölçüler içerisinde haberleştirmekte zorlandıklarını da kaydetti.

YYK Başkanı Olgun Üstün, medya mensuplarının yaşadığı bu sıkıntıların ülkede sıkça rastlanan bir durum olduğunu belirterek, kamuoyunda büyük infial yaratan çocuk cinayetleri, taciz, tecavüz, çocuğa şiddet, kadına şiddet, intihar, madde bağımlılığı ve benzeri haberlerle ilgili basının sınavlar verdiğini ifade etti.

Üstün yaptığı yazılı açıklamada, bir yandan kullanılan dil ve içeriğin toplumsal ölçekte sıkıntılara neden olurken, diğer yandan özellikle çocukların izleyebilecekleri saatlerde bu haberlerin yayınlanmasının büyük bir sorun teşkil ettiği belirtti.
 

Olgun Üstün şöyle devam etti:


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“Ülkemizde hem yayıncılar, hem de kamuoyu nezdinde ilerleme kaydettiğini düşündüğümüz ‘barış dili’, sadece siyasi konuları kapsayan bir iletişim biçimi olarak algılanmamalı, her tür haberin içeriğinde ve kullanılan dilde topluma travma yaratacak ve çocuk bireyleri koruyacak fonksiyonlar olmalıdır.

Kurulumuzun sorumluluk alanına giren görsel ve işitsel medyada, bahse konu içerikler kullanılırken, hassas davranılması, yapılacak konuşmalarda, konu, konuk, örnekleme, anlatım ve yayın saati seçiminde özenli olunması, YYK olarak büyük önem verdiğimiz ve takip ettiğimiz bir konudur. Yayınlarımızı, yasal sınırların yanı sıra; etik değerleri ve vicdani sorumlulukları da gözeterek sürdürmemizin, toplumumuzda ortaya çıkması olası karanlık tabloyu olumluya dönüştüreceğinden kuşkumuz yoktur.

En kötü haberin dahi, haber alma hakkına hiçbir zarar vermeksizin, toplumda travma yaratmayacak ve çocukları koruyacak şekilde yapılabileceğine ve yayın kuruluşlarımızın bu konularda hassas davranabileceğine inanmak isteriz.

Konuyu, tüm medya mensupları yanında kamuoyuyla da paylaşırız.”

 

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Son Güncelleme: 09.06.2018 15:18
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