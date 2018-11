Yyk’dan 3 Kanala Uyarı, 3 Kanala Para Cezası

Lefkoşa, 7 Kasım 18 (.): Yayın Yüksek Kurulu, yayın raporlarını ele aldığı toplantıda; 3 televizyon kanalına uyarı cezası; aynı ihlali gerçekleştiren 3 televizyon kanalına da para cezası verme kararı aldı.YYK’dan verilen bilgiye göre, değiştirilmiş şekli ile 39/97 sayılı Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası ile Reklam Yayın İlkeleri, Usulleri ve Reklam Gelirleri Tüzüğü’ne bağlı olarak verilen kararlar şöyle:“Kıbrıs TV’de, 15 Ekim 2018’de yayınlanan sunuculuğunu Abdalla Abdelaziz’in yaptığı ‘Yıldızların Gözünden’ programında, yasada yer alan ‘Türkçe yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarınca Türkçe’yi aşırılığa kaçmadan, özellikleri ve kuralları bozulmadan konuşma dili olarak kullanmak çağdaş eğitim ve bilim dili halinde gelişmesini ve zenginleşmesini sağlamak’ ve ‘Falcı, tarot, medyum, astrolog ve her türlü benzerlerinin verdikleri hizmetler’ maddeleri ile Reklam Yayın İlkeleri Tüzüğü’nde yer alan ‘Falcı, tarot, medium ve her türlü benzerlerinin verdikleri hizmetler’ maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle yazılı uyarı cezası verilmesine;Ada TV’de, 24 Ekim 2018’de tarihinde yayınlanan, sunuculuğunu Haluk Doğandor’un yaptığı ‘Günaydın Ada’ programında, yasada yer alan ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’ ve ‘Aksi, yargı kararlarıyla kesinleşmedikçe hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek’ maddelerinin ikinci kez ihlal edilmesi nedeniyle 2.000 TL (İki Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine;Kanal T’de, 13 Ekim 2018’de yayınlanan, sunuculuğunu Jenel Formosa’nın yaptığı ‘Ben Olsaydım’ programında, yasada yer alan ‘Türkçe yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarınca Türkçe’yi aşırılığa kaçmadan, özellikleri ve kuralları bozulmadan konuşma dili olarak kullanmak çağdaş eğitim ve bilim dili halinde gelişmesini ve zenginleşmesini sağlamak’ ve ‘Falcı, tarot, medyum, astrolog ve her türlü benzerlerinin verdikleri hizmetleri’ maddeleri ile Reklam Yayın İlkeleri Tüzüğü’nde yer alan ‘Falcı, tarot, medium ve her türlü benzerlerinin verdikleri hizmetler’ maddesinin ihlal edilmesi nedeniyle yazılı uyarı cezası verilmesine;Kanal T’de, 27 Eylül 2018’de yayınlanan reklam kuşağında, yasada ve Reklam Yayın İlkeleri Tüzüğü’nde yer alan ‘Kumar ve her türlü müşterek bahis oynatan yerler ve bu yerlerin verdiği her türlü hizmetle, benzeri yerleri işletenlerin verdikleri hizmetler’ maddelerinin ikinci kez ihlal edilmesi nedeniyle 2.000 TL (İki Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine;Diyalog TV’de 16 Ekim 2018’de yayınlanan, sunuculuğunu Reşat Akar ve Aytuğ Türkkan’ın yaptığı ‘Halk Meclisi’ programında, yasada yer alan ‘Genel ahlak ve toplum huzurunu koruma’ maddesinin ihlal edilmesi nedeniyle yazılı uyarı cezası verilmesine;Diyalog TV’de 23 Ekim 2018’de yayınlanan, sunuculuğunu Reşat Akar ve Aytuğ Türkkan’ın yaptığı ‘Halk Meclisi’ programında, yasada yer alan ‘Genel ahlak ve toplum huzurunu koruma’ ve ‘İnsanları ırk, cinsiyet, sosyal sınıf veya dini inançları dolayısıyla hiçbir şekilde kınamamak’ maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle yazılı uyarı cezası verilmesine;Diyalog TV’de 27 Eylül 2018’de yayınlanan reklam kuşağında, yasada ve Reklam Yayın İlkeleri Tüzüğü’nde yer alan ‘Kumar, her türlü müşterek bahis oynatan yerler ve bu yerlerin verdiği her türlü hizmetle, benzeri yerleri işletenlerin verdikleri hizmetler’ maddelerinin ikinci kez ihlal edilmesi nedeniyle 2.000 TL (İki Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine;Diyalog TV’de 16 Ekim 2018’de yayınlanan, sunuculuğunu Reşat Akar ve Aytuğ Türkkan’ın yaptığı ‘Halk Meclisi’ programında, yasada yer alan ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’ maddesinin üçüncü kez ihlal edilmesi nedeniyle 5.000 TL (Beş Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine karar verildi.”(TUĞ/ŞEB)