banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
211.860
DOLAR
5.3389
STERLİN
7.0231
EURO
6.1326
Kaymakamlık ve Orman Dairesini göreve...
kaymakamlık ve orman dairesini görev
Sağlı tutuksuz yargılanacak
SAĞLI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Marketten 87 TL'lik ürün çaldı
MARKETTEN 87 TL’LİK ÜRÜN ÇALDI
Marketten hırsızlık
MARKETTEN HIRSIZLIK
banner282
Flaş Haber
Sağlı tutuksuz yargılanacak
Kapat

Yyk’dan 3 Kanala Uyarı, 3 Kanala Para Cezası

Lefkoşa, 7 Kasım 18 (.): Yayın Yüksek Kurulu, yayın raporlarını ele aldığı toplantıda; 3 televizyon kanalına uyarı cezası; aynı ihlali gerçekleştiren 3 televizyon kanalına da para cezası verme kararı aldı.

Yyk’dan 3 Kanala Uyarı, 3 Kanala Para Cezası

Lefkoşa, 7 Kasım 18 (.): Yayın Yüksek Kurulu, yayın raporlarını ele aldığı toplantıda; 3 televizyon kanalına uyarı cezası; aynı ihlali gerçekleştiren 3 televizyon kanalına da para cezası verme kararı aldı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:35
Yyk’dan 3 Kanala Uyarı, 3 Kanala Para Cezası
Lefkoşa, 7 Kasım 18 (.): Yayın Yüksek Kurulu, yayın raporlarını ele aldığı toplantıda; 3 televizyon kanalına uyarı cezası; aynı ihlali gerçekleştiren 3 televizyon kanalına da para cezası verme kararı aldı.
YYK’dan verilen bilgiye göre, değiştirilmiş şekli ile 39/97 sayılı Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası ile Reklam Yayın İlkeleri, Usulleri ve Reklam Gelirleri Tüzüğü’ne bağlı olarak verilen kararlar şöyle:
“Kıbrıs TV’de, 15 Ekim 2018’de yayınlanan sunuculuğunu Abdalla Abdelaziz’in yaptığı ‘Yıldızların Gözünden’ programında, yasada yer alan ‘Türkçe yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarınca Türkçe’yi aşırılığa kaçmadan, özellikleri ve kuralları bozulmadan konuşma dili olarak kullanmak çağdaş eğitim ve bilim dili halinde gelişmesini ve zenginleşmesini sağlamak’ ve ‘Falcı, tarot, medyum, astrolog ve her türlü benzerlerinin verdikleri hizmetler’ maddeleri ile Reklam Yayın İlkeleri Tüzüğü’nde yer alan ‘Falcı, tarot, medium ve her türlü benzerlerinin verdikleri hizmetler’ maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle yazılı uyarı cezası verilmesine;
Ada TV’de, 24 Ekim 2018’de tarihinde yayınlanan, sunuculuğunu Haluk Doğandor’un yaptığı ‘Günaydın Ada’ programında, yasada yer alan ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’ ve ‘Aksi, yargı kararlarıyla kesinleşmedikçe hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek’ maddelerinin ikinci kez ihlal edilmesi nedeniyle 2.000 TL (İki Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine;
Kanal T’de, 13 Ekim 2018’de yayınlanan, sunuculuğunu Jenel Formosa’nın yaptığı ‘Ben Olsaydım’ programında, yasada yer alan ‘Türkçe yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarınca Türkçe’yi aşırılığa kaçmadan, özellikleri ve kuralları bozulmadan konuşma dili olarak kullanmak çağdaş eğitim ve bilim dili halinde gelişmesini ve zenginleşmesini sağlamak’ ve ‘Falcı, tarot, medyum, astrolog ve her türlü benzerlerinin verdikleri hizmetleri’ maddeleri ile Reklam Yayın İlkeleri Tüzüğü’nde yer alan ‘Falcı, tarot, medium ve her türlü benzerlerinin verdikleri hizmetler’ maddesinin ihlal edilmesi nedeniyle yazılı uyarı cezası verilmesine;
Kanal T’de, 27 Eylül 2018’de yayınlanan reklam kuşağında, yasada ve Reklam Yayın İlkeleri Tüzüğü’nde yer alan ‘Kumar ve her türlü müşterek bahis oynatan yerler ve bu yerlerin verdiği her türlü hizmetle, benzeri yerleri işletenlerin verdikleri hizmetler’ maddelerinin ikinci kez ihlal edilmesi nedeniyle 2.000 TL (İki Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine;
Diyalog TV’de 16 Ekim 2018’de yayınlanan, sunuculuğunu Reşat Akar ve Aytuğ Türkkan’ın yaptığı ‘Halk Meclisi’ programında, yasada yer alan ‘Genel ahlak ve toplum huzurunu koruma’ maddesinin ihlal edilmesi nedeniyle yazılı uyarı cezası verilmesine;
Diyalog TV’de 23 Ekim 2018’de yayınlanan, sunuculuğunu Reşat Akar ve Aytuğ Türkkan’ın yaptığı ‘Halk Meclisi’ programında, yasada yer alan ‘Genel ahlak ve toplum huzurunu koruma’ ve ‘İnsanları ırk, cinsiyet, sosyal sınıf veya dini inançları dolayısıyla hiçbir şekilde kınamamak’ maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle yazılı uyarı cezası verilmesine;
Diyalog TV’de 27 Eylül 2018’de yayınlanan reklam kuşağında, yasada ve Reklam Yayın İlkeleri Tüzüğü’nde yer alan ‘Kumar, her türlü müşterek bahis oynatan yerler ve bu yerlerin verdiği her türlü hizmetle, benzeri yerleri işletenlerin verdikleri hizmetler’ maddelerinin ikinci kez ihlal edilmesi nedeniyle 2.000 TL (İki Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine;
Diyalog TV’de 16 Ekim 2018’de yayınlanan, sunuculuğunu Reşat Akar ve Aytuğ Türkkan’ın yaptığı ‘Halk Meclisi’ programında, yasada yer alan ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’ maddesinin üçüncü kez ihlal edilmesi nedeniyle 5.000 TL (Beş Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine karar verildi.”
(TUĞ/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaymakamlık ve Orman Dairesini göreve...
Kaymakamlık ve Orman Dairesini göreve...
Ombudsman’ın Yurt Dışı Tedavi Masraflarıyla İlgili Raporu…
Ombudsman’ın Yurt Dışı Tedavi Masraflarıyla İlgili Raporu…
Büyükelçisi Başçeri, Yödak Başkanı Büke’yi Kabul Etti
Büyükelçisi Başçeri, Yödak Başkanı Büke’yi Kabul Etti
Bass, Li-koop Önünde Eylem Yaptı
Bass, Li-koop Önünde Eylem Yaptı
“fetine’yi Ararken” Ktgb Lokalinde Gösterilecek
“fetine’yi Ararken” Ktgb Lokalinde Gösterilecek
Ktoeös, Ülkede Kamusal Eğitimde En Kötü Dönemlerden Birinin Yaşandığını İleri Sürdü
Ktoeös, Ülkede Kamusal Eğitimde En Kötü Dönemlerden Birinin Yaşandığını İleri Sürdü
Devlet Tiyatroları 15 Bin Çocuğa Ulaşmayı Hedefliyor
Devlet Tiyatroları 15 Bin Çocuğa Ulaşmayı Hedefliyor
İçişleri Bakanı Baybars Tak’a Konuştu:
İçişleri Bakanı Baybars Tak’a Konuştu:
Mesleki Teknik Eğitim İle İş Yaşamını Yakınlaştırmayı Hedefleyen Ab Destekli “vetlam Iı Projesi” Tamamlandı
Mesleki Teknik Eğitim İle İş Yaşamını Yakınlaştırmayı Hedefleyen Ab Destekli “vetlam Iı Projesi” Tamamlandı
İbrahim Uysal Anısına Bu Akşam Gerçekleştirileceği Duyurulan Kütüphane Açılışı Ertelendi
İbrahim Uysal Anısına Bu Akşam Gerçekleştirileceği Duyurulan Kütüphane Açılışı Ertelendi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim