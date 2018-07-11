YYK Başkanı Üstün Tüm Basın Emekçilerinin Basın Gününü Kutladı!

Yayın Yüksek Kurulu (YYK) Başkanı Olgun Üstün, “İlk gazetemizden bu güne, bu uğurda emek veren, tüm basın emekçilerinin basın gününü kutlar, toplumumuza ve demokrasimize sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ederiz” dedi.



Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Olgun Üstün 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında, çağa ismini veren kavramlardan birisi olan iletişimin en önemli alanının, hiç kuşkusuz basın olduğunu ifade eden Üstün, “Elbette basın kavramı ve basın mensupları, görsel ve işitsel medyamız için de vazgeçilmezdir. Coğrafyamızda uzun yıllardır yaşanan her mücadele sürecinde başta gazeteciler olmak üzere, gazetelerimizin rolü ve mücadeleye katkısı büyüktür” ifadelerini kullandı.

