YYK Başkanı Diren, Yayın Kuruluşlarına Çağrıda Bulundu

“TOPLUMU BÖLECEK, İDEOLOJİK VEYA DEMOGRAFİK ÖTEKİLEŞTİRMEYE NEDEN OLACAK İÇERİKLERE YER VERMEYİN"

Yayın Yüksek Kurulu (YYK) Başkanı İlkay Diren, yayın kuruluşlarına yayınlarda, toplumu bölecek, ideolojik veya demografik ötekileştirmeye neden olacak içeriklere yer vermemeleri çağrısında bulundu.

Yazılı bir açıklama yapan Diren, kurulun, son zamanlarda gazetelerin, televizyonlarda okunduğu programlarla ilgili sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Diren açıklamasında, “Her ne kadar gazetelerle ilgili bir sorumluluğa sahip olmasak da gazetelerin televizyon ekranlarında okunarak, bir televizyon programına dönüşmeleri nedeniyle, bu konuda televizyonlar üzerinden bir hassasiyet oluşmaktadır. Buna göre, son zamanlarda, uzun bir süre önce terk edilmiş olan, toplum içindeki düşünceleri birbirine ötekileştirme, ithamlar kullanarak suçlayıcı ifadelerle, ideolojik görüşler üzerinden nefret söylemi geliştirme gibi ifade biçimlerinin, kimi yayın organlarınca yeniden kullanılmaya başlandığı görülmektedir” ifadelerini kullandı.

Söz konusu türden içeriklerin, kurul tarafından “kabul edilmesi mümkün olmayan içerikler” olduğunu belirten Diren, “Televizyon ekranında yayınlandığı andan itibaren gazete içeriği kullanılsın ya da kullanılmasın, kurulumuzun sorumluluk alanına girmektedir. Toplumu bölecek ideolojik veya demografik ötekileştirmeye neden olacak her türlü içeriğe, yayınlarda yer verilmemesini tüm yayın kuruluşlarına medya kanalları aracılığı ile bildiririz” ifadelerini kullandı.

Diren, yeni yayın döneminde tüm yayıncı kuruluşlara başarılar dileyerek, yeni dönemde daha duyarlı, toplumu birleştirici bir sorumlulukla yayın yapılmasını temenni etti.